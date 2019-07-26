Пресс-служба Минобрнауки раскритиковала предложение сделать полностью бесплатным образование в приграничных регионах, которое озвучил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Все организации, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, обладают равными правами и возможностями по участию в конкурсе по распределению контрольных цифр приема, – ответили на вопрос журналиста RNS в ведомстве. – Установление преференций по какому-либо признаку, в том числе по географическому, будет являться ограничением конституционных гарантий других граждан на получение образования".

В министерстве образования и науки уверены, что действующая система приема абитуриентов полностью обеспечивает права россиян на бесплатное обучение в вузе на конкурсной основе.

Ранее депутат Борис Чернышов проявил инициативу в решении проблемы оттока населения из приграничных регионов России. В качестве панацеи он назвал полностью бесплатное образование в приграничных регионах, которое, по его оценке, позволило бы сохранить молодые и квалифицированные кадры в пределах региона.

Свои аргументы парламентарий изложил в письме к министру образования Михаилу Котюкову.