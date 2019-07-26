Шимпанзе напал на смотрителя зоопарка во французском департаменте Луара (Франция) и откусил ему руку, сообщает французское издание Progres.

30-летний мужчина регулярно ухаживал за животным и даже не подозревал, что оно может наброситься на него.

Прямо на глазах у посетителей обезьяна вцепилась в кисть француза, откусив у него четыре пальца и часть руки. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

"Мы не понимаем, почему он так поступил. Такого никогда не было. Молодой человек хорошо его знает, и обычно он добрый", – рассказал директор зверинца Пьер Тивильон.

Шимпанзе 23 года. Он родился в неволе и всю жизнь прожил в зоопарке.