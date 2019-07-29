По данным "Билайн.Аналитика", безлимитные тарифы находятся на первом месте в списке самых покупаемых предложений в магазинах и интернет-магазине "Билайн" – 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в четыре раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте – социальные сети, мессенджеры и навигация.

"Билайн" уделяет особое внимание качеству связи и постоянно работает над улучшением и совершенствованием своих сервисов, ориентируясь на профиль потребления клиентов и их предпочтения. За 1,5 года "Билайн" в 2,2 раза увеличил количество базовых станций по всей стране, поддерживающих все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Благодаря удвоению пропускной способности сети, практически во всех регионах значительно выросли скорости мобильного интернета, и процесс модернизации активно продолжается.

С 2018 года "Билайн" реализует масштабную программу Москва "Суперсити" по модернизации и улучшению качества сети, готовя ее к внедрению технологии 5G в будущем. В результате преобразований значительно увеличится емкость сети, а скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов в зависимости от района вырастет в два-три раза.

Подключиться к акции "Бесплатный безлимит всем" и пользоваться бесплатно безлимитным интернетом в течение трех месяцев можно в Личном кабинете и мобильном приложении "Мой Билайн" (12+).

Абонентам, впервые подключающимся к "Билайну" в период действия акции, бесплатный безлимитный интернет на три месяца доступен автоматически.

Акция проводится в период с 25 июля по 1 октября 2019 года по всей России. В Санкт-Петербурге акция действует по 13 октября 2019 года.

Опция недоступна для подключения для клиентов тарифов "Двойной Анлим", "Семья", "СуперСемья" и "Супер Семья+", в состав которых уже входит безлимитный мобильный интернет; пользователей тарифов для модемов и роутеров, а также для клиентов постоплатных тарифов.

Организатор Акции: ПАО "ВымпелКом" РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на всей территории РФ, кроме Чукотского АО, Респ. Крым и г. Севастополя. Условие бесплатного предоставления безлимитного интернета на три месяца для абонентов, впервые подключающихся к "Билайну" в период действия предложения, безакцептное; для всех прочих абонентов – акцептное и зависит от типа ТП: в пакетных ТП, кроме тарифа "Социальный пакет", – без дополнительных условий, в прочих типах ТП – при пополнении баланса на 400 рублей. Подробнее об условиях акции – на beeline.ru. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить правила акции и сроки ее проведения, уведомив об этом на beeline.ru.

За более подробной информацией обращайтесь:

Блок по внешним коммуникациям ПАО "ВымпелКом"

Татьяна Донская, Анна Айбашева

Телефон: +7 (495) 139 27 26

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