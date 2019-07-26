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Гуманитарную помощь из Алтая приняли в Иркутской области

, ИА "Амител"
Сбор самого необходимого для жителей подтопленных территорий организовали в 69 муниципальных образованиях края
В организации сбора и погрузке гуманитарного груза приняли участие представители подразделений МЧС / Фото: altairegion22.ru

В организации сбора и погрузке гуманитарного груза приняли участие представители подразделений МЧС / Фото: altairegion22.ru

Гуманитарную помощь из Алтайского края в пятницу, 26 июля, приняли в социально-экономическом отделе администрации Нижнеудинского муниципального образования Иркутской области, сообщается на официальном сайте Алтая.

"Сбор самого необходимого для жителей подтопленных территорий (постельные принадлежности, мука, крупы и другие продукты) организовали в 69 муниципальных образованиях края на базе комплексных центров социального обслуживания и их филиалов", – говорится в сообщении.

В организации сбора и погрузке гуманитарного груза приняли участие представители подразделений МЧС России. Технику для отправки предоставил предприниматель, председатель общественного совета Министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев.

В результате паводка, вызванного сильными дождями, на территории Иркутской области, по оперативным данным, подтопило 10 890 жилых домов в 109 населенных пунктах, 86 социально значимых объектов, 11 058 приусадебных участков, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста местного значения.

Ранее сообщалось, что 25 тонн одежды и продуктов отправили из Алтая в подтопленную Иркутскую область. Фуру отправили в среду, 24 июля, в Нижнеудинский район. Было собрано 13 тонн воды, шесть тонн муки, более пяти тонн макаронных изделий и более 750 литров подсолнечного масла, а также одежда, моющие и чистящие средства, постельное белье и предметы первой необходимости.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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