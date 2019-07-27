Бывший главный инженер Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Бийское" осужден получении крупных взяток.

Судья признал его виновным, и приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В должностные обязанности главного инженера входило проведение закупок горюче-смазочных материалов, запасных частей и оборудования для бесперебойного снабжения сельскохозяйственной техники предприятия.

В СКР уточняют, что в 2015 году к обвиняемому обратился представитель одного из ООО с просьбой о заключении и исполнении договоров поставки товаров.

Из корыстных побуждений должностное лицо предложило поставщику передавать на счета его банковских карт откаты в сумме около 10 % от стоимости поставляемых по договорам товаров. Таким образом с апреля 2015-го по ноябрь 2018 года осужденный получил более 550 тысяч рублей.

Также доказано получение им взятки от двух предпринимателей за аналогичные действия. Так, с марта 2016 по ноябрь 2018 года бизнесмены передали ему свыше 590 тысяч рублей.

Бывший инженер предприятия свою вину признал в полном объеме. В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллионов рублей был наложен арест.