Дорожное покрытие на всем протяжении Чуйского тракта в Республике Алтай улучшат к 2022 году, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".

В настоящее время идет капремонт 37-километрового участка в Кош-Агачском районе. С 894 по 931 км дорожники применяют технологию холодной регенерации.

На отрезке завершают устройство основания из органоминеральной смеси, уже более чем на половину выполнили укладку нижнего слоя покрытия. Работы идут в соответствии с графиком, обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре.

Основная цель ремонтных мероприятий на Чуйском тракте в Республике Алтай – усилить существующую конструкцию дорожной одежды.

Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем.

Этот метод считается наиболее экономичны и экологичным в сравнении с традиционными.