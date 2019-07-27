Житель Алтайского края был доставлен в больницу Горно-Алтайска с ножевым ранением спины, но заявил полицейским, что он получил травму самостоятельно, упав на нож.

Как сообщает МВД по Республике Алтай, правоохранители не поверили в правдивость слов и продолжили опрашивать пациента. В результате он признался, что ранение ему нанесла подруга сожительницы.

Прибыв на место, откуда поступил вызов бригады скорой помощи, стражи правопорядка застали и саму подозреваемую.

34-летняя жительница республиканской столицы призналась в содеянном, рассказав, что ударила ножом молодого человека за оскорбление.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.