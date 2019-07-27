Паводок продолжает набирать силу в Амурской области. Как сообщает ТАСС, по данным на утро 27 июля общее количество эвакуированных из опасной зоны граждан составило 980 человек, из них 333 ребенка.

Почти половина из них – 444 человека (в том числе 177 детей) – находятся в пунктах временного пребывания людей.

Количество подтопленных домов близится к шести сотням. Наибольшее их число зафиксировано в Мазановском (430) и Селемджинском (149) районах. Также вода накрыла 1286 придворовых территорий и 25 участков автодорог.

Ранее подтопление отрезало от внешнего мира село Новороссийка, разрушив мост.