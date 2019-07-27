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Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

, ИА "Амител"
Народная артистка попала в реанимацию, упав со сцены
Фото: kinodv.ru

Фото: kinodv.ru

Состояние народной актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым, сообщили РИА "Новости" в НИИ имени Склифосовского, куда ее госпитализировали неделю назад. После реанимации ее перевели в отделение острых эндотоксикозов.

По словам директора московского театра "Ленком", Чурикова упала со сцены в самом конце спектакля "при темной сцене". После падения вызвали скорую помощь, а затем артистку госпитализировали с подозрением тяжелого повреждения ребер.

Инна Чурикова известна своими ролями в театре и кино. Ее театральная карьера началась в середине 1960-х. В кино она дебютировала в 1960 году в фильме "Тучи над Борском".

В ее послужном списке более 50 фильмов, в том числе "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Военно-полевой роман" (1983), "Мать" (1989), "Ширли-мырли" (1995), "Благословите женщину" (2003), "Лузер" (2007), "Женитьба" (2009), "Без границ" (2015), "Память осени" (2015).

 Является лауреаткой двух Государственных премий РФ (1987 и 1996 годов). В 1985 году получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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