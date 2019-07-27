Двое алтайских волейболистов включены в итоговую заявку сборной России на мировую олимпийскую квалификацию, сообщает "Алтайский спорт".

Доигровщик Федор Воронков и блокирующий Ильяс Куркаев помогут российской национальной команде выйти из группы "Е". В нее также вошли сборные Ирана, Кубы и Мексики.

Прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио получит только победитель группы. Отборочный турнир состоится с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге.

Ильяс Куркаев начал заниматься волейболом в Бийске. Сейчас играет в Суперлиге за новосибирский "Локомотив". С 2015 года Куркаева регулярно вызывают в сборную России.

Федор Воронков – воспитанник барнаульского "Университета". С 2016 года играет в Суперлиге за Нову" (Новокуйбышевск). В этом году дебютировал в национальной команде.