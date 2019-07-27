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Названы лауреаты Шукшинского кинофестиваля

, ИА "Амител"
Главной награды удостоилась картина "Надо мною солнце не садится"
Фото: кадр из фильма 'Надо мною солнце не садится'

Фото: кадр из фильма "Надо мною солнце не садится"

Главный приз Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" за лучшее полнометражного игрового кино достался фильму "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Картина повествует о молодом человеке по имени Алтан. Поссорившись с отцом, он приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове.

Но вскоре у Алтана появляется сосед — старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь.

Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

Награду "За лучший сценарий" получил фильм "Лорик", снятый режиссером-сценаристом Алексеем Злобиным совместно со сценаристом Микаэлом Погосяном.

Картина повествует об актере по призванию и просто чудаке Лорике. Он разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.

В номинации "Лучшая мужская роль" наградили Олега Гусейнова и Рустама Муратова, сыгравших в фильме "Глубокие реки".

Лауреатом за лучшее исполнение женской роли стала Ирина Купченко (фильм "Последнее испытание").

Наградой "За лучшую операторскую работу" отметили оператора Алишера Хамидходжаева ("Война Анны").

Специальным дипломом жюри кинофестиваля отмечен фильм "Солдатик", снятый режиссером Викторией Фанасютиной.

Специальный приз губернатора Алтайского края за соответствие девизу кинофестиваля "Нравственность есть Правда" получил режиссер Алексей Петрухин за фильм "Последнее испытание".

В программе короткометражного кино победителем признан фильм "Изгородь" (режиссер Михаил Кулунаков).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.07.2019 20:39
Гость

А можно где- нибудь посмотреть эти фильмы?

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