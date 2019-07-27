Два человека погибло, один пропал без вести, еще двое травмированы – таков итог поездки 21-ленего мужчины за рулем УАЗа без прав соответствующей категории.

Как сообщает МВД по Республике Алтай, трагедия случилась в Кош-Агачском районе вечером 26 июля. Около 21:30 в 25 км от села Джазатор молодой водитель не справился с управлением УАЗ-31512.

В результате автомобиль опрокинулся в реку. Смертельные травмы получили 35-летняя жительница села Беляши и ее трехлетняя дочь. Восьмилетняя девочка выпала в реку и ее унесло течением. Найти ее пока не удалось.

Еще два пассажира – 14-летний мальчик и 21-летняя девушка – госпитализированы в больницу. Там им оказывают медицинскую помощь.

Тестирование на алкоголь в крови показало, что на момент совершения ДТП водитель был трезв. По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.