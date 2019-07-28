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Медики рассказали, как стресс сказывается на работе мозга

, ИА "Амител"
Негативные события запускают целую цепь реакций, которые радикально меняют способ взаимодействия нейронных сетей
Долгосрочные последствия стресса намного серьезнее, чем принято считать / Фото: sunhome.ru

Долгосрочные последствия стресса намного серьезнее, чем принято считать / Фото: sunhome.ru

Швейцарские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что длительные стрессы сказываются на работе мозга человека, сообщает "Ридус".

Долгосрочные последствия стресса намного серьезнее, чем принято считать, полагают ученые. Это удалось выяснить с помощью сканирования мозга во время стрессовых ситуаций, которое показало скрытые механизмы.

Оказалось, что негативные события запускают целую цепь химических реакций, которые радикально меняют способ взаимодействия нейронных сетей головного мозга. Начинается процесс моментально, а вот на его остановку необходимо немало времени.

Ученые решили выяснить, какой из участков мозга за это отвечает. "Чтобы ответить на этот вопрос, мы сосредоточились на нейромедиаторе норадреналине, концентрация которого в мозге растет во время стресса. Для этого мы генетически отредактировали мозг грызунов, чтобы выборочно контролировать высвобождение норадреналина", – рассказали ученые.

Самые сильные изменения во время стресса происходят в участках, отвечающих за обработку сенсорных раздражителей, а также в миндалевидном теле – в системе реагирования.

Ученые предполагают, что нечто подобное происходит и в мозге человека. Это означает, что долгосрочные последствия от стресса значительно более опасны, чем обычно считают.

Ранее британский диетолог рассказал о влиянии стресса на лишний вес.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.07.2019 09:58
- гость -

расскажу о влиянии стресса на собственном примере за 100тыс.р. Анализы, исследования - за ваш счет. *на правах рекламы

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