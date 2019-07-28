За последние 19 лет разрыв в доходах между богатыми и бедными россиянами сократился с 34 до 13 раз, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елену Егорову.

В 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных. В 2005 году этот разрыв был уже 25-кратным. В 2019 году он сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже – 10,4. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше", – отметила Егорова.

Прежде всего, по ее словам, Росстат фиксирует сокращение в семь раз доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. Таких сегодня в России не более 3%.

"Связано это с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму", – уточняет Егорова.

Второй значимый фактор – увеличение промышленного производства, в частности в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других. Соответственно, повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла и заработная плата, пояснила эксперт.

"Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда – наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. На рынке труда в настоящее время складывается такая ситуация, что приток молодой рабочей силы только начинается (из-за "демографической ямы" конца 2000-х годов). Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что в свою очередь может привести к росту заработной платы", – добавила Егорова.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самая популярная зарплата в России в два раза меньше, чем средняя по данным Росстата – 23,5 тыс. рублей. До этого сообщалось, что россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае – 34,5 тыс. рублей.