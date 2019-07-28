Ученые советуют есть яблоки с огрызком

Ученые из Технологического университета австрийского Граца выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки, пишет "Российская газета".

Специалисты отмечают, что яблоки являются одним из самых полезных фруктов из-за большого количества калия и других микроэлементов, которые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Ученые выяснили, что в каждом грамме яблок содержится около 500 тысяч полезных микроэлементов-пробиотиков.

При этом 90% всего полезного находится в сердцевине яблока. В связи с этим ученые посоветовали не брезговать и съедать фрукт вместе с огрызком.

Ранее медики рассказали об опасности яблок и груш для аллергиков. Бывают случаи, когда может потребоваться экстренная медицинская помощь.