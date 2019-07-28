Воскресенье, 28 Июль, 14:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 70,31
Обь
183см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала, отомстившего полициейским

, ИА "Амител"
Зеленский ранее потребовал от главы МВД Украины немедленно уволить генерала
Генерал Виталий Глуховеря решил отомстить полицейским, задержавшим его автомобиль / Фото: кадр из видео

Генерал Виталий Глуховеря решил отомстить полицейским, задержавшим его автомобиль / Фото: кадр из видео

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) поговорил с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского и пригрозил ему увольнением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное издание "Страна.ua".

Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Глуховерю после того, как в Сети появилось скандальное видео. На кадрах вначале водитель генерала посылает куда подальше сотрудников полиции и обещает им проблемы, а после уже сам генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и действий его сотрудников. Глуховеря в ответ заявил, что это "российская пропаганда".

На вопрос, как связана "российская пропаганда" с его незаконными действиями, генерал отвечать не стал.

После Лексус от имени Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе и почему в СМИ публикуют скандальное видео. В ответ на это Глуховеря стал оправдываться и рассказывать, что действует в соответствии с законом. Генерал заявил, что разбирается в ситуации. Далее пранкер пригрозил ему увольнением.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:18
Тело младенца в полиэтиленовом пакете нашли в подъезде дома в Бийске 0
13:47
Блогер, снявший фильм о Горном Алтае, погиб в петербургской канализации 0
13:04
Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала, отомстившего полициейским 0
12:41
Жители Барнаула увидели Солнце, облака и почти чистое небо над головой 1
11:55
Ученые советуют есть яблоки с огрызком 1
11:44
Барнаульская пенсионерка пошла отключать "автоплатеж" и лишилась 150 тысяч рублей 0
10:41
Уровень разрыва между богатыми и бедными уменьшился в России в три раза 4
10:16
День Военно-морского флота отметят в Барнауле 28 июля 0
09:46
Медики рассказали, как стресс сказывается на работе мозга 1
09:21
Мусор вновь появился в березовой роще в Барнауле, в которой недавно прибрались 7
08:44
Девушка станцевала на шесте у входа в администрацию города в Пермском крае 0
06:51
Что нельзя делать в День Крещения Руси 0
06:32
Фотографии с отдыха, с которыми что-то пошло не так 0
23:47
Составлен рейтинг самых экологичных марок машин в России 0
22:33
Аудитор Счетной палаты признала провал пенсионной реформы 7
21:08
"Пусть горит": Шнуров посвятил стих лесным пожарам в Сибири 1
20:29
Мать с ребенком погибли при опрокидывании УАЗа в реку на Алтае 0
19:57
Названы лауреаты Шукшинского кинофестиваля 1
19:25
Двое алтайских волейболистов включены в состав сборной России 0
18:59
Баста призвал власти потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке 0
18:38
Томенко ответил на заявления населения о дымке в Instagram 13
17:59
Пожарные залили пеной Ту-154 на учениях в аэропорту Барнаула 1
17:35
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой 0
16:58
Наводнение в Амурской области: эвакуировали 980 человек 0
16:32
Авиалесоохрана: 2,4 млн га лесных пожаров не тушат в России 2
15:59
Бузова вошла в топ-3 Forbes самых успешных молодых звезд 4
15:24
"Сам упал на нож": парень простил обидчицу в Горно-Алтайске 0
14:42
Режим "черного неба" в Барнауле продлили до 29 июля 0
14:25
Певица Molly поделилась фото с концерта на Алтае 0
13:53
Склад резины загорелся на шинном заводе в Барнауле 1
13:33
Самолет не смог приземлиться в Барнауле из-за плохой видимости 0
12:57
Орнитолог сфотографировала снежного барса на Алтае 0
12:39
Как попал в алтайскую реку прах ветерана и что с ним будет дальше 1
11:59
Горзеленхоз спасает барнаульцев от загрязнения воздуха. Фото и видео 9
11:27
Лучшего "тюремного" кинолога определили в Алтайском крае 0
10:39
"Сибирь горит – Москва молчит": в Новосибирске прошли пикеты 11
09:46
Дымка в Алтайском крае: что делают власти, чтобы это прекратить 13
08:58
Покрытие Чуйского тракта полностью обновят в Горном Алтае к 2022 году 0
08:23
Бывшего главного инженера госпредприятия Бийска осудили за взятки 2
06:42
Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть 30
06:19
Талоны, очереди, СССР: фотографии советских магазинов 10
06:01
Полоса препятствий: как в Барнауле укладывают первые велодорожки 8
00:45
Добро пожаловать в "Сайлент Бийск": алтайский наукоград погрузился в густую дымку 4
23:35
Стоп-кадр. Рекорд по лежанию звездочкой в дымке поставили на озере Большое Яровое 0
23:11
Гуманитарную помощь из Алтая приняли в Иркутской области 0
22:51
Рогозин: атаки на "Роскосмос" обошлись заказчикам в $2 млн 0
22:11
Барнаульский пловец принял участие в заплыве от Сахалина до Хоккайдо 0
21:51
Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр 1
21:04
ДТП с участием скульптуры пони произошло в Барнауле на краю сквера 0
20:29
Россию пригласили на Олимпиаду-2020 выступить под своим флагом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.