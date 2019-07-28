Пранкер Лексус (Алексей Столяров) поговорил с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского и пригрозил ему увольнением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное издание "Страна.ua".

Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Глуховерю после того, как в Сети появилось скандальное видео. На кадрах вначале водитель генерала посылает куда подальше сотрудников полиции и обещает им проблемы, а после уже сам генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и действий его сотрудников. Глуховеря в ответ заявил, что это "российская пропаганда".

На вопрос, как связана "российская пропаганда" с его незаконными действиями, генерал отвечать не стал.

После Лексус от имени Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе и почему в СМИ публикуют скандальное видео. В ответ на это Глуховеря стал оправдываться и рассказывать, что действует в соответствии с законом. Генерал заявил, что разбирается в ситуации. Далее пранкер пригрозил ему увольнением.