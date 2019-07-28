Водитель полицейской машины в реанимации / Фото: vk.com/incident_22

Полицейский УАЗ направлялся по служебным делам, спускаясь с коммунального моста, когда серебристая иномарка, выезжая с второстепенной дороги, врезалась в "буханку", пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на аварийный комиссариат.

ДТП случилось в субботу вечером, 27 июля. Как рассказали очевидцы, от удара машина полиции не менее трех раз перевернулась через крышу.

Водитель полицейской машины в реанимации, за его жизнь борются врачи ЦГБ, отмечает издание. Судя по фотографиям, удар как раз пришелся в ту часть автомобиля, где находился водитель. Все остальные участники происшествия не пострадали.

В паблике "Инцидент Бийск" сообщается в комментариях, что за рулем серебристой иномарки находилась пожилая женщина. "Только бабуля подрезала "буханку", утверждая, что по главной ехала она! Водитель в больнице, с бабулей все хорошо", – рассказывает очевидец. Другой бийчанин сообщил, что он общался с женщиной на месте ДТП и, по ее словам, она ехала в церковь.