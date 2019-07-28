Соревнования по драг-рейсингу "Московская миля" оказались последними для российского гонщика Сергея Боричева, машина которого вылетела с трассы, разбилась и загорелась, сообщает РЕН ТВ.

Мероприятие состоялось в субботу, 27 июля, в поселке Быково в Подмосковье. Пилот не справился с управлением, машина развернулась и боком вылетела за пределы трассы. После этого автомобиль снес телевизионную вышку и загорелся.

Спасатели и медики подъехали в течение минуты, однако Боричев умер, не приходя в сознание. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Организатор гонки Гурам Инцкирвели написал в своем Instagram слова соболезнования родным и близким гонщика: "Да, автоспорт – очень опасная и ответственная дисциплина, и порой цена за высокую скорость слишком высока. Во всех видах автоспорта во всем мире происходят несчастные случаи. Увлекаясь скоростью, нужно понимать и принимать возможные последствия".

По его словам, он намерен "продолжать наше дело", подчеркнув, что высказывается не как организатор соревнований, а как пилот. Он видит важность в подобных специализированных мероприятиях, поскольку только там можно ощутить скорость и риск.

Драг-рейсинг – гонки на ускорение, которые проходят на прямой трассе. Спортсмены проезжают 402 метра, реже проводятся заезды на 804, 201 и 1609 метров. Участники "Московской мили" должны максимально быстро преодолеть дистанцию в 804 метра.

В 2017 году в Псковской области на авторалли погиб гонщик, еще трое были сильно ранены.