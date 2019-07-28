Минздрав Алтайского края предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и молодых медиков-мам, которых можно вызвать из декретного отпуска, а также с помощью психологов решать проблему профессионального выгорания персонала медучреждений, рассказывает в своем телесюжете ГТРК "Алтай".

Ранее сообщалось, что регион планирует преодолеть дефицит работников в медицине через снижение оттока специалистов и получение квалифицированных кадров за счет целевого обучения на средства федерального бюджета. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, с этой целью реализуется комплекс мер.

Отмечается, что проблема с кадрами в медицине региона обострилась до предела. Два года назад в базе данных значилось 1060 врачебных вакансий, чуть меньше требовалось медсестер, и не очень остро стояла проблема с фельдшерами. На 1 июля этого года, согласно данным службы занятости, краю нужны 1100 врачей, 700 медсестер и 100 фельдшеров. Число тех, кто ищет такую работу – всего около сотни человек.

"Порядка 250-270 врачей ежегодно убывает из профессии. Поэтому тот кадровый дефицит, который сегодня имеем, он сложился годами. Нельзя сказать, что сразу за один год мы получили такой разрыв в должностях. Здесь масса нюансов, которые этому способствовали: и престиж профессии, и уровень зарплаты нулевых годов, и тяжелые условия работы, и работа в сельских территориях", – пояснил Попов.

По его словам, кардинальные меры надо было принимать еще лет 10 назад.

Врачи-пенсионеры говорят, что вернулись бы к работе, оставив свои огороды, если бы не бюрократия в медицинской сфере. Кроме того, по их мнению, ставку надо делать не на них, а на молодежь.

У краевого Минздрава на этот счет есть планы. К примеру, создавать такие условия, чтобы женщины-медики досрочно выходили на работу из декретного отпуска. Для этого необходимо помочь устроить ребенка в детсад, сделать гибкий график и помочь молодой маме подтвердить квалификацию за счет больницы. Что касается среднего персонала, то в этом году набрали в колледжи на 100 с лишним человек больше, но только через 3-6 лет эти ребята должны прийти в профессию.

Проблема еще и в том, что медучреждения края укомплектованы кадрами на 50% – это если без совместительств, и в ближайшие три года кардинально ситуация не улучшится. Но при этом краевой Минздрав уже увеличил госзаказ по самым нужным специальностям: терапевтам, педиатрам, хирургам.