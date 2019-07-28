Гости "Шукшинских дней на Алтае" рассказали о живущих в регионе людях

В завершении "Шукшинских дней на Алтае" гости поделились впечатлениями / Фото: Михаил Литвинов, Станислав Хазиев / altairegion22.ru

Заключительный день масштабного всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" прошел в Сростках в субботу, 27 июля. На мероприятии присутствовало много именитых гостей, которые рассказали о людях, проживающих на Алтае, сообщается на официальном сайте региона.

Российская актриса и режиссер Анна Яновская в этом году впервые посетила фестиваль, хотя и давно планировала. Ее коллеги, побывавшие в крае, делились впечатлениями об этих местах.

"Я обрадовалась, когда наш фильм вошел в программу Шукшинского кинофестиваля и меня пригласили приехать. Для меня это большая честь. <...> Алтай – уникальное место, куда хочется возвращаться. Я в каком-то восторге пребывала, когда приехала. Был какой-то момент эйфории от всего: от Алтая, этих расстояний... У кинофестиваля есть своеобычность, от людей – зрителей и просто местных жителей – идет тепло. В этих местах в принципе люди добрее, чем в Москве. У нас были кинопоказы в городах края, очень хорошо приняли наш фильм. По сюжету в нем парень из Москвы приезжает в Якутию и сталкивается с местными реалиями. И многие, посмотрев картину, спрашивали: а вы не хотите к нам приехать и снять такой же фильм на Алтае? Я бы приехала. Конечно, это непросто организационно, но мне бы хотелось дерзнуть. Здесь такое сказочное пространство, поэтому хотелось бы сделать что-то с элементами фэнтези. На Алтае можно снять хорошее кино", – уверена Яновская.

Знаменитый российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский рассказал, что поразило его на Алтае.

"Куда бы я ни ездил, меня всегда интересуют две вещи – география и люди, причем люди даже больше, чем география. С точки зрения географии Алтайский край просто поразителен, потому что ты едешь по равнинной части и видишь вокруг себя такие же пейзажи, как в Подмосковье или на Среднерусской равнине, а в Белокурихе поднимешься на гору Церковка – и до горизонта идут горы. И даже лес особенный – рядом, как будто из одного корня, растут березы, ели, сосны и осины. Я такого леса нигде не видел. И люди поразительные. Мы встречались с читателями в разных библиотеках, в том числе в Барнауле и Новоалтайске. На встречи приходили люди, которые много читают, много знают, в том числе и о Толстом, о котором я пишу. Они задают очень точные, порой даже неожиданные вопросы. То есть впечатления самые позитивные", – отметил Басинский.

Президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, режиссер, актер, народный артист России Виктор Мережко сказал, что счастлив быть на алтайской земле и уже чувствует себя земляком.

"Алтай – абсолютно уникальное, божественное место, жемчужина России. Здесь особенная энергетика, здесь набираешься вдохновения. Я когда приезжаю сюда, напитываюсь энергией, и не хочется ехать опять в суетную Москву. Ваша земля богата талантами <...> Николай Некрасов писал: "Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка-Русь". Я бы исправил великого поэта: "Ты и всесильная, Матушка-Русь". Всесильная вами, дорогие друзья. Вы превосходные люди! Вы патриоты, конечно, иначе бы не пришли сюда в таком количестве, с такими глазами, улыбками, с таким сердцем. Спасибо вам большое!" – обратился Мережко к пришедшим на Пикет.

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" прошел в регионе с 23 по 27 июля. В программу вошло более 40 мероприятий – творческие встречи, конкурсные показы, питчинг проектов молодых кинематографистов и не только.