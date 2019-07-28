Интервью с Путиным номинировали на премию "Эмми"

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми", сообщает НТВ.

Интервью проходило летом 2018 года в Хельсинки. Уоллес рассказывал, что добивался возможности поговорить с Путиным несколько месяцев. Причем для него это была уже вторая беседа с главой России: первая состоялась в сентябре 2005 года. В Кремле одобрили беседу, когда был согласован саммит с президентом США Дональдом Трампом. Единственным условием Москвы была публикация интервью в полном объеме.

Во время беседы Уоллес отметил, что Путина часто называют сильным человеком и человеком, который считается символом силы России.

"Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Но с точки зрения действующего закона – флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны", – сказал в ответ Путин.

Он также подчеркнул, что его работа в качестве президента "отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти, для того чтобы нормализовать отношения со всеми странами".

После интервью Уоллес взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург.

Американский ведущий отметил, что на улицах столицы РФ и Петербурга его узнавали в лицо после трансляции интервью по российскому ТВ.

Во время интервью президент России пообщался с Уоллесом на разные темы. В частности, ответил на вопросы, которые касались расширения НАТО, Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, вмешательства извне в президентские выборы в США 2016 года и его расследования.

Сообщалось, что в США интервью посмотрели 3,2 млн человек.