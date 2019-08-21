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Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей

, ИА "Амител"
Недорогое проживание, летнее кафе у реки и натуральная продукция для здоровья ждут гостей уютного пансионата в Белокурихе

Отдохнуть у друзей – значит отдохнуть и душой, и телом: вдали от забот и проблем, там, где вас любят и понимают с полуслова. Именно это вас ждет в пансионате "Старые друзья", расположенном на живописном берегу реки Белокуриха, на въезде в курортную зону. Здесь вас точно встретят как старых добрых знакомых, окружив заботой и вниманием и создав все условия для комфортного и размеренного отдыха без строгого санаторно-курортного распорядка.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Истинное гостеприимство не зависит от времени суток и не знает границ, именно поэтому гости пансионата "Старые друзья" могут рассчитывать на теплый, радушный прием как днем, так и ночью. Кроме того, в отличие от большинства санаториев, здесь можно отдохнуть любое количество дней, что особенно важно, когда отпуск ограничен по времени или когда на счету каждая минута.

Уютная территория пансионата, представляющая собой парковую зону с цветочными клумбами и огороженная каменным забором, позволяет каждому гостю чувствовать себя как дома. Для удобства отдыхающих здесь организованы детская игровая площадка с каруселями, качелями и песочницей, зона барбекю с огромной каменной печью и каменная беседка в окружении елей – идеальное место для того чтобы провести выходные с семьей вдали от городского шума и наслаждаясь природой Алтая!

НОМЕРА НА ЛЮБОЙ ВКУС И РАЗНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ

Трехэтажное здание пансионата и дополнительный корпус с отдельным входом с территории в каждый номер рассчитаны на 56 мест. Всего в пансионате 27 комфортабельных номеров, среди которых – 1 люкс, 12 "стандартов" первой категории и 14 категории Cabana* с внутренней отделкой из натурального экологически чистого дерева. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания: ванная комната со всеми удобствами, кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ, холодильник, журнальный столик, набор посуды, электрочайник, бесплатный Wi-Fi*.

Насчет питания у "Старых друзей" также можно не волноваться: к услугам гостей – уютное кафе, предлагающее комплексное меню. Здесь можно не только вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, но и выпить чашечку ароматного кофе, молочный коктейль или другие прохладительные напитки. Есть зона барбекю, где можно самостоятельно приготовить блюда из мяса, рыбы или овощей и организовать пикник.

И ОТДОХНУТЬ, И ОЗДОРОВИТЬСЯ

У "Старых друзей" можно не только полноценно отдохнуть, но и подлечиться в расположенных поблизости санаториях, среди которых – "Алтайский замок", "Беловодье", "Белокуриха", "Радонолечебница". А прямо на территории пансионата находится "Лавка здоровья", где можно приобрести уникальные алтайские товары для красоты и здоровья: пантовую продукцию, бальзамы, фитосборы, масла, чайные наборы на основе целебных трав, натуральный мед, сувениры и многое другое.

Для любителей активного отдыха здесь также найдется множество развлекательных и спортивных мероприятий на любой вкус: вечера отдыха, прогулки по терренкурам, экскурсии, дискотеки, концерты, рестораны, ночные клубы, боулинг, открытые бассейны, занятия в тренажерном зале, а зимой – горные и беговые лыжи, коньки, снегоходы.

Мечтаете о душевном и спокойном отдыхе? "Старые друзья" ждут вас! Самое время забронировать номер: в августе 2019 года действует скидка 20% при бронировании проживания по телефону 7-800-700-5005!

Пансионат "Старые друзья"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21
тел. +7-800-700-5005
Сайт
Группа "ВКонтакте"
E-mail: gornoe-ozero@bk.ru

*Кабана, вай-фай — прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.08.2019 09:19
Гость

Комфортно может и быть, а вот про бюджетно у них спорный вопрос, цены на сайте совсе не бюджетные.

0  1
1.08.2019 10:30
- гость -

Что делать в Белокурихе? Не, ну реально? Нет ничего интересного. Разок съездить посмотреть... И цены неадекватные.

0  1
1.08.2019 14:17
- гость -

Белокуриха - это колхоз с европейскими ценами, в котором делать нечего! Да, забыл сказать, еще и с курортным сбором. Добро пожаловать ....

0  1
1.08.2019 16:11
- гость -

В 2007 г. был в старых друзьях за три дня на двоих отдали пятнашку(((( для 2007 г. это довольно таки не дешево

0  1
1.08.2019 16:36
- гость -

Согласен, что один раз приехал посмотрел и все... "Колхоз" за большие деньги

0  1
2.08.2019 05:52
- гость -

А где не колхоз? В горном? На яровом? Или в барнауле ?

0  0
21.08.2019 10:05
- гость -

Все "дворяне" отписались? ))))

0  0
21.08.2019 10:45
Реал

Жил как-то в корпусе на территории. Бюджетненько, но цена была более-менее. Маленькие номера уж слишком.

0  0
21.08.2019 10:46
- гость -

заберите у Реала клаву

0  0
21.08.2019 11:02
для 10-46

ничего, ему скоро Барселона кокен квакен сделает, не до клавы будет

0  0
21.08.2019 11:18
- гость -

На Алтае? Бюджетно? Ахахахахаха!!!

0  0
21.08.2019 11:39
гость

Ну что , школота , скоро в школу !? . Вот там ваши познания всех предметов и пригодилось бы , но там вы только уроки отсиживаете , а здесь " умом блещете ".

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