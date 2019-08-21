Отдохнуть у друзей – значит отдохнуть и душой, и телом: вдали от забот и проблем, там, где вас любят и понимают с полуслова. Именно это вас ждет в пансионате "Старые друзья", расположенном на живописном берегу реки Белокуриха, на въезде в курортную зону. Здесь вас точно встретят как старых добрых знакомых, окружив заботой и вниманием и создав все условия для комфортного и размеренного отдыха без строгого санаторно-курортного распорядка.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Истинное гостеприимство не зависит от времени суток и не знает границ, именно поэтому гости пансионата "Старые друзья" могут рассчитывать на теплый, радушный прием как днем, так и ночью. Кроме того, в отличие от большинства санаториев, здесь можно отдохнуть любое количество дней, что особенно важно, когда отпуск ограничен по времени или когда на счету каждая минута.

Уютная территория пансионата, представляющая собой парковую зону с цветочными клумбами и огороженная каменным забором, позволяет каждому гостю чувствовать себя как дома. Для удобства отдыхающих здесь организованы детская игровая площадка с каруселями, качелями и песочницей, зона барбекю с огромной каменной печью и каменная беседка в окружении елей – идеальное место для того чтобы провести выходные с семьей вдали от городского шума и наслаждаясь природой Алтая!

НОМЕРА НА ЛЮБОЙ ВКУС И РАЗНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ

Трехэтажное здание пансионата и дополнительный корпус с отдельным входом с территории в каждый номер рассчитаны на 56 мест. Всего в пансионате 27 комфортабельных номеров, среди которых – 1 люкс, 12 "стандартов" первой категории и 14 категории Cabana* с внутренней отделкой из натурального экологически чистого дерева. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания: ванная комната со всеми удобствами, кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ, холодильник, журнальный столик, набор посуды, электрочайник, бесплатный Wi-Fi*.

Насчет питания у "Старых друзей" также можно не волноваться: к услугам гостей – уютное кафе, предлагающее комплексное меню. Здесь можно не только вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, но и выпить чашечку ароматного кофе, молочный коктейль или другие прохладительные напитки. Есть зона барбекю, где можно самостоятельно приготовить блюда из мяса, рыбы или овощей и организовать пикник.

И ОТДОХНУТЬ, И ОЗДОРОВИТЬСЯ

У "Старых друзей" можно не только полноценно отдохнуть, но и подлечиться в расположенных поблизости санаториях, среди которых – "Алтайский замок", "Беловодье", "Белокуриха", "Радонолечебница". А прямо на территории пансионата находится "Лавка здоровья", где можно приобрести уникальные алтайские товары для красоты и здоровья: пантовую продукцию, бальзамы, фитосборы, масла, чайные наборы на основе целебных трав, натуральный мед, сувениры и многое другое.

Для любителей активного отдыха здесь также найдется множество развлекательных и спортивных мероприятий на любой вкус: вечера отдыха, прогулки по терренкурам, экскурсии, дискотеки, концерты, рестораны, ночные клубы, боулинг, открытые бассейны, занятия в тренажерном зале, а зимой – горные и беговые лыжи, коньки, снегоходы.

Мечтаете о душевном и спокойном отдыхе? "Старые друзья" ждут вас! Самое время забронировать номер: в августе 2019 года действует скидка 20% при бронировании проживания по телефону 7-800-700-5005!

Пансионат "Старые друзья"

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21

тел. +7-800-700-5005

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E-mail: gornoe-ozero@bk.ru

*Кабана, вай-фай — прим. ред.