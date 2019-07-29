Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Четыре современных пассажирских вагона начнут курсировать в составе поезда "Просторы Алтая" по маршруту Барнаул – Рубцовск. Торжественный запуск нового состава состоялся в понедельник, 29 июля, на барнаульском вокзале. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.
Новые вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и представлены в двух видах: первого класса на 60 мест и первого класса повышенной комфортности на 40 посадочных мест. Они оснащены кондиционерами, удобными креслами, системой видеонаблюдения, электронным табло, есть точки доступа Wi-Fi. На приобретение современного состава из средств краевого бюджета было выделено 240 миллионов рублей.
Пригородные железнодорожные перевозки в Алтайском крае развиваются и пользуются спросом, пассажиропоток растет ежегодно. За первое полугодие текущего года скорыми поездами воспользовались 443 тысячи пассажиров, это на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, – сообщает пресс-центр администрации края. В целом всеми пригородными поездами за шесть месяцев 2019 года перевезено 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии
а сколько проезд стоит?
29.07.2019 12:00
Володя
От конечной до конечной 453 ₽
453 рубля. Не понимается здесь графический символ, м-да...
Почему именно рубцовск? Его ж там разворотят. рубцовск это же такое себе....хуже нашего потока.
Краш, ты в Рубцовке давно был???
Такой был в пробной (и единственной) поездке беспересадочной электрички в Новосибирск. Подвезло мне тогда!! Пустили бы в Новосиб такой.
453 рубля.
Я бы прокатилась.
Краш, а ты давно на потоке то был? Скрепы жмут? А ты знаешь что даже с частного сектора тут последние цыгане срулили? И земля здесь на уровне вашей Солнечной поляны здесь стоит?
И земля здесь на уровне вашей Солнечной поляны здесь стоит?
в смысле продать за столько хотят?
Да краш дальше своих комнат и не бывает.
в пятницу ехала на этом поезде до Алейска в 1-ом классе: взрослый 313 руб, детский (ребенку 3 года) - 111 руб.Круто, наконец-то, нормальные условия, все работает, очень хороший сервис. в дороге всего 1 час 40 мин, автобус рядом не стоял - и быстрей и очень комфортно. Оличный вариант для тех, у кого нет своего авто. Кто едет до Рубцовска, тем вообще красота, намного быстрей, чем на автобусе
В России электрички - наше все, их развивать надо, холить и лелеять. Дешевле, быстрее и комфортнее, чем на автобусе. Еще бы платформы подняли, чтобы по лестницам не лезть в вагон. Что, непосильно что ли бетонные плиты положить вровень с полом вагонов? Поезд - не автобус, по рельсам не вильнет, о бетон не поцарапается.
Неплохо. Вот только перрон человеческий сделать не могут, но это проблема по всей стране, кроме столичных городов везде такой изврат.
Междугородний общественный транспорт развивать надо - те же поезда и самолёты. Это в разы быстрее и удобнее, чем ехать на машинах, проделывая путь в тысячи километров.
Это обычные человеческие условия. Так должно быть по определению! Зачем с помпой и оркестром вводить то, что в Германии ездит по рельсам лет 15 уже. Быстрее ,конечно.
29.07.2019 12:32
Сибиряк из потока - славабогу 2 месяца как съехал. Перебрался в свой дом из хрущевки потоковской. Теперь нет оболия алкашей под окнами, школоты с бумбоксами в которых нигеры че то матерятся, и тарантасов ревущих.
4 вагона купили... я думал 4 состава, раз такая массовка. Томенко походу скоро будет каждый пешеходный переход, лично открывать, с разрезанием ленточки.
За бюджетные деньги ленточки режет. Можно зама отправить,а самому работать до кровавого пота
Ржд монополист. Цены устанавливает сам, причём иногда дешевле самолетом.
За то, что ему всё на халяву досталось, все составы должны быть такими!!! А советские пенсионеры должны в них вообще по минимальным ценам ездить
Радуемся, как папуасы… стыдно, что мы обычные условия воспринимаем, как дар небесный
А почему бюджетные деньги влили частную контору РЖД?
29.07.2019 13:50
krash съехать с потока это пол беды, теперь ты принесешь часть потока в новый район. Еще и хвастаешься.
Супер ,но я лучше на бла бла
Краш может уехать с Потока, но Поток из Краша - никогда!)))
29.07.2019 14:57
Миша
Наверное к петуху с докучаева переехал. будем наблюдать)