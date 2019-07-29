Четверг, 1 Август, 01:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,42
€ 70,74
Обь
277см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ускоренное развитие АлтаяЛесные пожарыАномалии погоды
Новости

Новые вагоны с Wi-Fi и кондиционерами будут курсировать в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Торжественный запуск нового состава поезда Барнаул – Рубцовск состоялся в столице края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Четыре современных пассажирских вагона начнут курсировать в составе поезда "Просторы Алтая" по маршруту Барнаул – Рубцовск. Торжественный запуск нового состава состоялся в понедельник, 29 июля, на барнаульском вокзале. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Новые вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и представлены в двух видах: первого класса на 60 мест и первого класса повышенной комфортности на 40 посадочных мест. Они оснащены кондиционерами, удобными креслами, системой видеонаблюдения, электронным табло, есть точки доступа Wi-Fi. На приобретение современного состава из средств краевого бюджета было выделено 240 миллионов рублей.

Пригородные железнодорожные перевозки в Алтайском крае развиваются и пользуются спросом, пассажиропоток растет ежегодно. За первое полугодие текущего года скорыми поездами воспользовались 443 тысячи пассажиров, это на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, – сообщает пресс-центр администрации края. В целом всеми пригородными поездами за шесть месяцев 2019 года перевезено 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

29.07.2019 12:00
Володя

а сколько проезд стоит?

0  1
29.07.2019 12:12
- гость -

29.07.2019 12:00
Володя

От конечной до конечной 453 &#8381;

0  1
29.07.2019 12:12
- гость -

453 рубля. Не понимается здесь графический символ, м-да...

0  1
29.07.2019 12:14
krash

Почему именно рубцовск? Его ж там разворотят. рубцовск это же такое себе....хуже нашего потока.

0  1
29.07.2019 12:22
Сибиряк из Рубцовска

Краш, ты в Рубцовке давно был???

0  1
29.07.2019 12:31
Злая гостья

Такой был в пробной (и единственной) поездке беспересадочной электрички в Новосибирск. Подвезло мне тогда!! Пустили бы в Новосиб такой.

0  1
29.07.2019 12:31
- гость -

453 рубля.

Я бы прокатилась.

0  1
29.07.2019 12:32
Сибиряк из потока

Краш, а ты давно на потоке то был? Скрепы жмут? А ты знаешь что даже с частного сектора тут последние цыгане срулили? И земля здесь на уровне вашей Солнечной поляны здесь стоит?

0  1
29.07.2019 12:37
- гость -

И земля здесь на уровне вашей Солнечной поляны здесь стоит?

в смысле продать за столько хотят?

0  1
29.07.2019 12:38
Я

Да краш дальше своих комнат и не бывает.

0  1
29.07.2019 12:44
- гость -

в пятницу ехала на этом поезде до Алейска в 1-ом классе: взрослый 313 руб, детский (ребенку 3 года) - 111 руб.Круто, наконец-то, нормальные условия, все работает, очень хороший сервис. в дороге всего 1 час 40 мин, автобус рядом не стоял - и быстрей и очень комфортно. Оличный вариант для тех, у кого нет своего авто. Кто едет до Рубцовска, тем вообще красота, намного быстрей, чем на автобусе

0  2
29.07.2019 12:57
Злая гостья

В России электрички - наше все, их развивать надо, холить и лелеять. Дешевле, быстрее и комфортнее, чем на автобусе. Еще бы платформы подняли, чтобы по лестницам не лезть в вагон. Что, непосильно что ли бетонные плиты положить вровень с полом вагонов? Поезд - не автобус, по рельсам не вильнет, о бетон не поцарапается.

0  1
29.07.2019 13:07
барнаулец

Неплохо. Вот только перрон человеческий сделать не могут, но это проблема по всей стране, кроме столичных городов везде такой изврат.

0  1
29.07.2019 13:42
Змей

Междугородний общественный транспорт развивать надо - те же поезда и самолёты. Это в разы быстрее и удобнее, чем ехать на машинах, проделывая путь в тысячи километров.

0  1
29.07.2019 13:49
- гость -


Это обычные человеческие условия. Так должно быть по определению! Зачем с помпой и оркестром вводить то, что в Германии ездит по рельсам лет 15 уже. Быстрее ,конечно.

0  1
29.07.2019 13:50
krash

29.07.2019 12:32
Сибиряк из потока - славабогу 2 месяца как съехал. Перебрался в свой дом из хрущевки потоковской. Теперь нет оболия алкашей под окнами, школоты с бумбоксами в которых нигеры че то матерятся, и тарантасов ревущих.

0  1
29.07.2019 13:55
- гость -

4 вагона купили... я думал 4 состава, раз такая массовка. Томенко походу скоро будет каждый пешеходный переход, лично открывать, с разрезанием ленточки.

0  1
29.07.2019 13:58
- гость -

За бюджетные деньги ленточки режет. Можно зама отправить,а самому работать до кровавого пота

0  1
29.07.2019 14:10
Прохожий

Ржд монополист. Цены устанавливает сам, причём иногда дешевле самолетом.
За то, что ему всё на халяву досталось, все составы должны быть такими!!! А советские пенсионеры должны в них вообще по минимальным ценам ездить

0  1
29.07.2019 14:12
Я

Радуемся, как папуасы… стыдно, что мы обычные условия воспринимаем, как дар небесный

0  1
29.07.2019 14:20
- гость -

А почему бюджетные деньги влили частную контору РЖД?

0  1
29.07.2019 14:31
- гость -

29.07.2019 13:50
krash съехать с потока это пол беды, теперь ты принесешь часть потока в новый район. Еще и хвастаешься.

0  2
29.07.2019 14:56
- гость -

Супер ,но я лучше на бла бла

0  1
29.07.2019 14:57
Миша

Краш может уехать с Потока, но Поток из Краша - никогда!)))

0  1
29.07.2019 15:09
- гость -

29.07.2019 14:57
Миша
Наверное к петуху с докучаева переехал. будем наблюдать)

0  1
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 0
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 0
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 0
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 0
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0
19:57
Барнаульцы устроили пикет против электронных паспортов 0
19:01
Пьяная бийчанка села за руль с младенцем в машине и устроила ДТП 0
17:26
Эксперты: промысловый лес в России может исчезнуть через 10 лет, если объемы пожаров сохранятся 1
16:53
Парк имени Ленина в Барнауле частично очистили от мусора: 27 мешков с 600 кв. метров 1
16:24
Разделение потребительской корзины на мужскую и женскую рассмотрят в Минтруде 3
16:01
Здесь соберется вся семья: как выбрать надежную мебель для обеденной зоны 0
15:55
Огнеупорная крыша на горевшем барнаульском доме должна появиться к 1 октября 4
15:25
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры 21
15:20
Дом в Камне-на-Оби заполонили вызывающие ожоги жуки 2
15:02
В Барнауле переименовали остановку общественного транспорта 0
14:51
Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае 10
14:36
Колбаса и губная помада: названы самые похищаемые в магазинах товары 2
14:13
140 тысяч алтайских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа 10
13:56
"Больничную клоунаду" для детей запустили в Алтайском крае 1
13:36
Малышева пригрозила "божьей карой" мошенникам, обещающим помочь похудеть вместе с ней 6
13:16
Налоговики пытаются обанкротить правообладателя "Гранмулино" 16
13:05
Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке 7
12:47
"Полз на ощупь": сотрудник ФСИН спас младенца при пожаре в Барнауле 11
12:38
Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири: "Еще один признак климатического кризиса" 3
12:32
С грядки – в ленту: дачники Барнаула получили скоростной доступ в сеть 4
12:11
Светофоры на двух перекрестках отключили в Барнауле 0
11:54
Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить 14
11:46
Два человека погибли страшном ДТП в Алтайском крае 8
11:38
Получение автомобильных номеров значительно упростили в России 0
11:21
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 1
11:05
Свет в конце тоннеля: министр Топилин пообещал бороться с бедностью на Алтае 21
10:45
Коктейль Молотова бросили в новосибирский офис "Единой России" 50
10:32
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке 0
10:15
Дугин вошел в пятерку лучших мэров Сибири 16
09:32
Будущие ученые – здесь: АлтГТУ ищет новых "наследников Ползунова" 0
09:30
Эскроу рубль бережет. Как спецсчета сохраняют деньги дольщиков 6
08:45
Экс-главу Барабинска судят за переселение людей в аварийный дом 0
08:30
Цифровое земледелие: Trimble показал на Алтае технологии будущего 0
08:18
От +35°С: аномальная жара в Горном Алтае продлится до 4 августа 0
08:07
"И покинет отчий дом мученик науки": где жить новоиспеченному студенту в Барнауле 7
07:45
"Сгусток солнца, охлажденный временем": почему бриллианты из Якутии так высоко ценятся 3
07:35
Депутаты избрали нового главу Усть-Калманского района 3
07:15
Бизнесменов осудили за загрязнение Бийска опасными отходами 5
07:01
Техника для человека: в Алтайском крае прошла презентация сельскохозяйственных машин 0
06:36
Шестидесятники: проект американского фотографа про советскую молодежь 6
06:06
Сан-Франциско – город в стиле Бийска: как в наукограде развивают бульвары и дворы 10
06:04
Две лоджии, три "плазмы": в Барнауле сдают квартиру за 60 тысяч рублей 6
23:56
"Лобовые решения уже давно использованы": Томенко и Топилин обсудили ускоренное развитие Алтая 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.