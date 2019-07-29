Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Четыре современных пассажирских вагона начнут курсировать в составе поезда "Просторы Алтая" по маршруту Барнаул – Рубцовск. Торжественный запуск нового состава состоялся в понедельник, 29 июля, на барнаульском вокзале. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Новые вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и представлены в двух видах: первого класса на 60 мест и первого класса повышенной комфортности на 40 посадочных мест. Они оснащены кондиционерами, удобными креслами, системой видеонаблюдения, электронным табло, есть точки доступа Wi-Fi. На приобретение современного состава из средств краевого бюджета было выделено 240 миллионов рублей.

Пригородные железнодорожные перевозки в Алтайском крае развиваются и пользуются спросом, пассажиропоток растет ежегодно. За первое полугодие текущего года скорыми поездами воспользовались 443 тысячи пассажиров, это на 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, – сообщает пресс-центр администрации края. В целом всеми пригородными поездами за шесть месяцев 2019 года перевезено 4,6 миллиона пассажиров, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.