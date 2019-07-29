Водитель скрылся с места ДТП, бросив в машине пострадавшего товарища, сообщает МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Автолюбитель перевернулся на автомобиле ВАЗ-21124.

Прибывшие медики и правоохранители застали на месте аварии пострадавшего 39-летнего пьяного пассажира. Его госпитализировали.

Личность водителя устанавливают. За оставление места ДТП ему грозит административная ответственность.