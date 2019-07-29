Водитель скрылся с места ДТП, бросив в машине пострадавшего товарища, сообщает МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Автолюбитель перевернулся на автомобиле ВАЗ-21124.
Прибывшие медики и правоохранители застали на месте аварии пострадавшего 39-летнего пьяного пассажира. Его госпитализировали.
Личность водителя устанавливают. За оставление места ДТП ему грозит административная ответственность.
Комментарии
За оставление места ДТП ему грозит административная ответственность
Наверное поменьше, чем за вождение в нетрезвом виде. Тогда все объясняется. Если не возбудят дело за оставление в опасности
Личность водителя устанавливают - это прям проблема?
А откуда заголовок то? Если водила скрылся, откуда данные, что он был пьян? Может он за помощью в деревню побежал под состоянием аффекта? Фу - пить за рулем.
Краш - написано что пьяным был как раз пассажир...даж в заголовке
Ну да сорян, не так прочел......Че тогда водила свалил?
Действительно, че водитель свалил? Прям очень трудно догадаться. Дознание точно никогда не догадается, че водитель свалил