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Симптомы рака поджелудочной железы назвали медики

, ИА "Амител"
Специалисты из института Солка придумали, как победить рак поджелудочной железы даже на четвертой стадии
Уровни заболеваемости и смертности при раке поджелудочной железы практически одинаковы / Фото: guruspa.ru

Уровни заболеваемости и смертности при раке поджелудочной железы практически одинаковы / Фото: guruspa.ru

Рак поджелудочной железы, от которого, согласно статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году, чаще всего умирают россияне, имеет свои симптомы, которые важно не пропустить, пишет "Газета.Ru".

Рак поджелудочной железы поражает сам орган или его протоки. Он занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний среди взрослого населения, и заболеваемость им ежегодно растет. Так, в России с 2005 по 2015 год число таких случаев увеличилось среди мужчин на 9,39%, а среди женщин – на 14,95%. Прирост смертности составил 5,6% среди мужчин, среди женщин – 7,61%.

Уровни заболеваемости и смертности при таком раке одинаковы – болезнь не дает о себе знать до тех пор, пока лечение становится практически невозможным. Средний возраст заболевших мужчин – 64,6 года, женщин – 70,3 года. У мужчин рак поджелудочной железы встречается чаще и занимает в структуре общей онкологической заболеваемости девятое место, у женщин – десятое.

Обычно опухоль поражает головку железы (50-60% случаев), тело (10%), хвост (5-8% случаев). Также наблюдается полное поражение поджелудочной железы – 20-35% случаев. Опухоль представляет собой плотный бугристый узел без четких границ, на разрезе – белый или светло-желтый.

Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы – злоупотребление алкоголем, курение, обилие жирной и острой пищи, сахарный диабет, цирроз печени. К предраковым заболеваниям относятся аденома поджелудочной железы, хронический панкреатит, киста поджелудочной железы.

Особое место занимает наследственный хронический панкреатит, который, впрочем, встречается не чаще чем у 2% больных всеми формами панкреатита. Наследственный хронический панкреатит в 50 раз увеличивает относительный риск развития рака поджелудочной железы. Как сообщают специалисты Союза онкологов России, считается, что у 40% больных наследственным хроническим панкреатитом разовьется рак поджелудочной железы.

Вероятность развития рака поджелудочной железы на 59% выше у тех пациентов, у которых в ротовой полости присутствует микроорганизм Porphyromonas gingivalis. Также риск заболевания в два раза выше, если у пациента будет обнаружен Aggregatibacter actinomycetemcomitans. В развитии рака поджелудочной железы играет роль ген PKD1, контролирующий рост и метастазирование опухоли.

Лишний вес в подростковом возрасте повышает риск развития рака поджелудочной железы в будущем вчетверо у женщин и в 3,7 раза у мужчин. Индекс массы тела на верхней границе нормы повышает риск развития рака примерно в полтора раза.

При лечении рака поджелудочной железы хирургическое вмешательство имеет смысл лишь при отсутствии метастаз. Также используется радиотерапия и химиотерапия. Прогноз неблагоприятный – даже после операции продолжительность жизни пациентов обычно не превышает двух лет. Сегодня медицина не позволяет эффективно лечить рак поджелудочной железы на поздних стадиях, поэтому терапия является в основном симптоматической. Примерно в 35% случаев рак поджелудочной железы выявляется на третьей стадии, когда метастазы еще не проросли в соседние органы, но уже затронули кровеносные сосуды, делая операцию невозможной. В таких случаях врачи обычно отказывают пациентам в операции, отводя им еще 12-18 месяцев жизни.

На раннем этапе рак поджелудочной железы проявляет симптомы, схожие с признаками многих других заболеваний. Среди них: запор – 13%, слабость – 23%, общее недомогание и вздутие живота – 31%. Развитие диабета часто маскирует эту болезнь. Иногда у человека подозревают язву желудка или заболевание желчного пузыря. Более определенные симптомы рака поджелудочной железы различают в зависимости от места опухоли в поджелудочной железе.

Главные симптомы рака поджелудочной железы – боль и желтуха. Их отмечают у 90% больных. Желтуха – это признак поражения поджелудочной железы злокачественной опухолью. Как правило, желтуху сопровождают светлый кал, темная моча, зуд.

Зачастую первые симптомы появляются только на поздних стадиях, когда опухоль сдавливает соседние органы, приводит к перекрытию протоков и интоксикации организма продуктами распада опухоли.

Для выявления заболевания используются УЗИ и компьютерная томография. Эти методы позволяют визуализировать не только распространенность первичной опухолевой массы, но и оценить наличие метастазов и сопутствующих патологий. Для уточнения диагноза используется биопсия опухоли.

Онколог Марк Трути из американской клиники Мэйо и его коллеги выяснили, что грамотное сочетание химиотерапии, радиотерапии и хирургии способно продлить жизнь пациента до пяти лет после постановки диагноза. Комбинацию этих методов они опробовали на 194 пациентах клиники, существенно повысив их выживаемость. 89% пациентов прожили в несколько раз больше, чем им отводили в других клиниках.

Врачи проводили химиотерапию до тех пор, пока уровень опухолевого маркера СА-19-9 не опускался до нормальных значений, и с помощью позитронно-эмиссионной томографии оценивали состояние опухоли. КТ позволяет определить лишь границы опухоли, поясняют специалисты, в то время как ПЭТ – установить, погибла она или нет. Если ткани опухоли оказывались омертвевшими, врачи приступали к радиотерапии, а затем удаляли опухоль хирургически.

Шансы значительно повышались при увеличении числа циклов химиотерапии (от шести циклов и более). Однако метод будет эффективен не для всех, предупреждают врачи, поскольку некоторые пациенты невосприимчивы к химиотерапии, а некоторые реагируют на нее настолько плохо, что лечение приходится прекратить.

Специалисты из Института биологических исследований Солка придумали, как победить рак поджелудочной железы даже на четвертой стадии. Звездчатые клетки поджелудочной железы при раке начинают вырабатывать белки, создающие вокруг опухоли защитную оболочку. Также они вырабатывают сигнальный белок LIF, который стимулирует рост опухоли.

Эксперименты на мышах показали, что если заблокировать работу LIF, опухоль растет гораздо медленнее, а химиотерапия действует на нее эффективнее. Ранее было установлено, что уничтожение звездчатых клеток улучшает прогноз при раке поджелудочной железы. Работа непосредственно с белком, который они вырабатывают, позволяет сохранить клетки.

Кроме того, LIF может стать более эффективным маркером рака поджелудочной железы, чем используемый сейчас СА-19-9, отмечают исследователи. Он точнее отражает и рост опухоли, и реакцию ее клеток на химиотерапию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.07.2019 14:24
- гость -

А когда к нам придёт этот метод? Зачем об этом писать? Больной из АК в Америку лечиться не поедет,.зачем эти ложные надежды? Садисты! Вот смотрите, в Америке и безнадежных лечат, а Вам остается только надеяться…

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