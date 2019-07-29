Зубную пасту проверили на токсичность эксперты "Росконтроля"

Эксперты "Росконтроля" провели исследование зубной пасты, поскольку от ее качества во многом зависит не только здоровье зубов, но и организма в целом, и выяснили, что некоторая продукция является токсичной.

Всего экспертизу прошла продукция семи марок: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".

Данные образцы были проверены более чем по 70 параметрам, в том числе на наличие бактерий кишечной палочки, плесени, дрожжей и содержание токсичных веществ.

По последнему параметру проверку не прошли пасты "Новый жемчуг" и Biomed – их показатели токсичности оказались за пределами норматива. Эксперты отметили, что это может быть опасно, так как, по статистике, в среднем за жизнь человек "съедает" около двух килограммов зубной пасты.

При этом микробиологические показатели образцов опасений у экспертов не вызвали. Также в норме оказалось содержащееся в пастах количество фтора.

Согласно результатам проверки, очищающее действие у зубных паст находится примерно на одном уровне. Результаты чуть выше среднего показала продукция бренда "Лесной бальзам", которая и стала лидером рейтинга. Незначительно отстала от остальных участников теста паста President.

Также выяснилось, что пасты "Лесной бальзам", "Новый жемчуг" и Blend-a-med обладают незначительным отбеливающим эффектом, в то время как у единственной продукции, заявленной производителем как отбеливающая (Splat Professional), он и вовсе отсутствует.

"Многие потребители сомневаются, стоит ли им покупать зубную пасту, содержащую фтор. А некоторые производители даже заявляют о его отсутствии в зубной пасте как о достоинстве. Однако сегодня зубные пасты продолжают фторировать во всем мире. Можно считать доказанным, что достаточная обеспеченность фтором – главное условие предупреждения кариеса зубов у детей и взрослых", – отметил научный консультант Экспертного центра Андрей Мосов.

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