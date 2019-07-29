Барнаульцев стали меньше интересовать телескопы и звезды

Жители Барнаула увлекаются разглядыванием звездного неба на 9% менее активно, чем годом ранее, выяснили эксперты "Авито", проанализировав динамику спроса на телескопы.

В целом по стране интерес к телескопам вырос на 18% за год. В конце июля по ночам россияне начали наблюдать крупнейший ежегодный метеорный поток – Персеиды.

Эксперты выяснили, что больше всего любоваться звездным небом хотят жители Омска, которые вытеснили с первого места Казань. Третью строчку заняла Самара, хотя год назад на ней был Красноярск. "Барнаул уступил четыре позиции", – отметили аналитики.

Отмечается, что наблюдение небесных тел становится все более популярным хобби – об этом говорит рост спроса на телескопы на 18% за год в целом по стране. Рекордсменом стал Омск, где рост составил 178%.

В Барнауле спрос на телескопы снизился на 9%.

Средняя цена телескопа в России достигла 23 030 руб., увеличившись на 22% за год.

Среди городов первенство по доступности телескопа принадлежит Тюмени (в среднем 8 480 руб.), а самая высокая средняя цена зафиксирована в Тольятти (122 300 рублей).

В Барнауле телескоп стоит в среднем 36 500 рублей – дороже только в Тольятти и Москве (38 170 рублей).

Ранее сообщалось, что в Барнауле вырос спрос на чемоданы.