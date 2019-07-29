Россиян предложили наказывать за неправильные футболки

Россиян, которые носят футболки с надписями, напоминающими нецензурные слова, предложил наказывать депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый – он или мы", – высказался Милонов.
По его словам, речь идет о "схожих до степени смешения надписях", которые напоминают или соответствуют матерным словам.
Милонов предлагает штрафовать тех, кто появляется в такой одежде, а если человек не согласен, то может заказать экспертизу футболки у специалистов.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кунгура проверит одинаковые футболки на празднике. Мэр города возмутился тем, что несколько матерей учеников спецшколы пришли на фестиваль воздухоплавания в одинаковых футболках, не согласованных с властью, что, по его мнению, можно считать акцией протеста, за которую необходимо понести наказание.
Комментарии
ага, баб в паранджу, мужиков в бурки!
А можно писать на футболках анекдоты? Например:
"Заходят как-то в бар латентный гей, гомофоб, православный активист и депутат. А бармен спрашивает: - Что будите пить, господин Милонов?"
Милонов вообще законы знает? Гнать его в шею!
"...а если человек не согласен, то может заказать экспертизу футболки у специалистов" - носом натыкать такого законоплета в УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности!
29.07.2019 16:32 плюсую гостю!
Сидят там и даже элементарных законов не знают, куда катится мир
как раз те, кто хочет штрафовать пусть экспертизу заказывают. Можно Милонову, психиатрическую
Совсем из ума выжили
P.S. Как на аву катинку поставить?
Милонов фрик, чтр там обсуждать
чем футболка с матом или сходным по написанию принтом отличается от собственно мата в общественном месте?
протокол, фото и в суд.
Запретить печатать на футболках ВСЕ слова, состоящие из трех букв или начинающиеся на бувы "Х", "П", "Б". А то мало ли что, вдруг, человек надев футболку с надписью "хлеб всему голова", имел в виду совсем не хлеб. И что так мелко-то "15 суток, метлу в руки и исправительные работы"? Расстрел!!!!
Еще раз, тема нулевая, к государству не имеющая отношения. Очередной спич депутата-фрика
29.07.2019 17:06
технарь
чо, станок сломался, нашел время очередную чушь настрочить? Китайские иероглифы тоже будешь расшифровывать? Вдруг там мат?
у технаря уши пригоженские торчат
Блин, три раза написали: он фрик.
Мы его кормим. Как он попал в думу? Кто его выбрал?
Он же голосует за всякие законы. Создает большинство.
Вообще не смешно. На его зп
можно пяти актерам театра платить. Или там 10 км дороги сделать за год. Вот этот клоун уже лет 5 депутат. За это время на его зп до Н-ска можно было 4 полосы дорогу доделать.
29.07.2019 19:07
- гость -
"Кормилец", ты его не кормишь, он так то в Мосгордуме. Это раз. Два - его выбирать ют, нравится тебе, или нет, т.е. он "ест" деньги тех, кто его избрал. Пропорционально. Они ж имеют право его кормить, раз избирают? Третье - он сугубо фрик, с закидонами. Ба, его избирают. Блин, демократия. О каком большинстве речь? Можно в фактах? "Ломающих" лично вашу жизнь? Треплом ведь не хотите слыть?
29.07.2019 19:20
- гость -
Милонов - депутат Госдумы, а не Мосгордумы. Учи матчасть, прежде чем лезть всем показывать, какой ты типа крутой и во всем шарящий.
29.07.2019 19:20
- гость -
Да мы видим как в мосгордуму вот выборы устраивают и как выбирают, вон последних событий именно про это о весьма много.
29.07.2019 19:24
- гость -
О, блин, как жестоко ошибся. Тем не менее, по существу озвученных вопросов. Ну, для тупых.
Завтра же закаже футболку с надписью милонов дудак
Для месного
вот именно что в москве пытаются поскандалить некоторые со звериными фамилиями, которые нормально подписи не могли собрать.
29.07.2019 19:20
- гость -
Вся свора кормится за счет налогов (косвенных или прямых) собираемых с населения!
Как то все за мат зацепились, а тема в общем то не об этом, а об одежде как форме агитации и пропаганды, а также о не согласованных массовых мероприятиях (акциях протеста). Милонова мало интересует мат на одежде, одежда может превратится в плакат с призывами против чего-то или к чему то.
Пред история вопроса: Женщины Кунгура в Пермском крае пришли на городской фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка" в одинаковых футболках, на Соборной в одинаковых футболках с лозунгами в защиту местной коррекционной школы. Их одежда призывала обратить внимание на проблемы местной спецшколы.
https://www.amic.ru/news/444104/
Если милонов пытался сказать об акциях протеста, то это опять означает, что он не знает законодательства: Ст. 31 Конституции РФ: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
На самом деле Милонов латентный гомосексуалист. Не хочет этого признать, мучает и себя и других.
А мне его фамилия частушку матерную навевает:
"Как у нашего Милона..."