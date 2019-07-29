Россиян предложили наказывать за неправильные футболки

Россиян, которые носят футболки с надписями, напоминающими нецензурные слова, предложил наказывать депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый – он или мы", – высказался Милонов.

По его словам, речь идет о "схожих до степени смешения надписях", которые напоминают или соответствуют матерным словам.

Милонов предлагает штрафовать тех, кто появляется в такой одежде, а если человек не согласен, то может заказать экспертизу футболки у специалистов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кунгура проверит одинаковые футболки на празднике. Мэр города возмутился тем, что несколько матерей учеников спецшколы пришли на фестиваль воздухоплавания в одинаковых футболках, не согласованных с властью, что, по его мнению, можно считать акцией протеста, за которую необходимо понести наказание.