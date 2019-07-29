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Россиян предложили наказывать за неправильные футболки

, ИА "Амител"
Депутат Милонов предложил давать за футболки "15 суток, метлу в руки и исправительные работы"
Милонов предлагает штрафовать, если на футболке неправильная надпись / Фото: моремаек.рф

Милонов предлагает штрафовать, если на футболке неправильная надпись / Фото: моремаек.рф

Россиян, которые носят футболки с надписями, напоминающими нецензурные слова, предложил наказывать депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый – он или мы", – высказался Милонов.

По его словам, речь идет о "схожих до степени смешения надписях", которые напоминают или соответствуют матерным словам.

Милонов предлагает штрафовать тех, кто появляется в такой одежде, а если человек не согласен, то может заказать экспертизу футболки у специалистов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кунгура проверит одинаковые футболки на празднике. Мэр города возмутился тем, что несколько матерей учеников спецшколы пришли на фестиваль воздухоплавания в одинаковых футболках, не согласованных с властью, что, по его мнению, можно считать акцией протеста, за которую необходимо понести наказание.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.07.2019 16:23
- гость -

ага, баб в паранджу, мужиков в бурки!

0  0
29.07.2019 16:29
Злобная бабка

А можно писать на футболках анекдоты? Например:
"Заходят как-то в бар латентный гей, гомофоб, православный активист и депутат. А бармен спрашивает: - Что будите пить, господин Милонов?"

1  0
29.07.2019 16:32
- гость -

Милонов вообще законы знает? Гнать его в шею!
"...а если человек не согласен, то может заказать экспертизу футболки у специалистов" - носом натыкать такого законоплета в УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности!

0  0
29.07.2019 16:37
Санёк

29.07.2019 16:32 плюсую гостю!
Сидят там и даже элементарных законов не знают, куда катится мир

0  0
29.07.2019 16:54
Filin

как раз те, кто хочет штрафовать пусть экспертизу заказывают. Можно Милонову, психиатрическую

0  0
29.07.2019 16:59
krash

Совсем из ума выжили

P.S. Как на аву катинку поставить?

0  0
29.07.2019 17:03
WindSJ

Милонов фрик, чтр там обсуждать

0  0
29.07.2019 17:06
технарь

чем футболка с матом или сходным по написанию принтом отличается от собственно мата в общественном месте?
протокол, фото и в суд.

0  0
29.07.2019 17:13
- гость -

Запретить печатать на футболках ВСЕ слова, состоящие из трех букв или начинающиеся на бувы "Х", "П", "Б". А то мало ли что, вдруг, человек надев футболку с надписью "хлеб всему голова", имел в виду совсем не хлеб. И что так мелко-то "15 суток, метлу в руки и исправительные работы"? Расстрел!!!!

0  0
29.07.2019 17:20
WindSJ

Еще раз, тема нулевая, к государству не имеющая отношения. Очередной спич депутата-фрика

0  0
29.07.2019 17:34
- гость -


29.07.2019 17:06
технарь
чо, станок сломался, нашел время очередную чушь настрочить? Китайские иероглифы тоже будешь расшифровывать? Вдруг там мат?

0  0
29.07.2019 17:50
-гость-

у технаря уши пригоженские торчат

0  0
29.07.2019 19:07
- гость -

Блин, три раза написали: он фрик.

Мы его кормим. Как он попал в думу? Кто его выбрал?
Он же голосует за всякие законы. Создает большинство.
Вообще не смешно. На его зп
можно пяти актерам театра платить. Или там 10 км дороги сделать за год. Вот этот клоун уже лет 5 депутат. За это время на его зп до Н-ска можно было 4 полосы дорогу доделать.

0  0
29.07.2019 19:20
- гость -

29.07.2019 19:07
- гость -

"Кормилец", ты его не кормишь, он так то в Мосгордуме. Это раз. Два - его выбирать ют, нравится тебе, или нет, т.е. он "ест" деньги тех, кто его избрал. Пропорционально. Они ж имеют право его кормить, раз избирают? Третье - он сугубо фрик, с закидонами. Ба, его избирают. Блин, демократия. О каком большинстве речь? Можно в фактах? "Ломающих" лично вашу жизнь? Треплом ведь не хотите слыть?

0  0
29.07.2019 19:24
- гость -

29.07.2019 19:20
- гость -

Милонов - депутат Госдумы, а не Мосгордумы. Учи матчасть, прежде чем лезть всем показывать, какой ты типа крутой и во всем шарящий.

0  0
29.07.2019 19:36
месный

29.07.2019 19:20
- гость -

Да мы видим как в мосгордуму вот выборы устраивают и как выбирают, вон последних событий именно про это о весьма много.

0  0
29.07.2019 20:29
- гость -

29.07.2019 19:24
- гость -
О, блин, как жестоко ошибся. Тем не менее, по существу озвученных вопросов. Ну, для тупых.

0  0
30.07.2019 03:17
Oleg-sg

Завтра же закаже футболку с надписью милонов дудак

0  0
30.07.2019 07:15
Иsтина

Для месного
вот именно что в москве пытаются поскандалить некоторые со звериными фамилиями, которые нормально подписи не могли собрать.

0  0
30.07.2019 07:49
- гость -


29.07.2019 19:20
- гость -
Вся свора кормится за счет налогов (косвенных или прямых) собираемых с населения!

0  0
30.07.2019 08:45
ВЕТЕРАН 22RU

Как то все за мат зацепились, а тема в общем то не об этом, а об одежде как форме агитации и пропаганды, а также о не согласованных массовых мероприятиях (акциях протеста). Милонова мало интересует мат на одежде, одежда может превратится в плакат с призывами против чего-то или к чему то.
Пред история вопроса: Женщины Кунгура в Пермском крае пришли на городской фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка" в одинаковых футболках, на Соборной в одинаковых футболках с лозунгами в защиту местной коррекционной школы. Их одежда призывала обратить внимание на проблемы местной спецшколы.
https://www.amic.ru/news/444104/

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30.07.2019 10:09
- гость -

Если милонов пытался сказать об акциях протеста, то это опять означает, что он не знает законодательства: Ст. 31 Конституции РФ: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

0  0
30.07.2019 12:31
АБОРИГЕН

На самом деле Милонов латентный гомосексуалист. Не хочет этого признать, мучает и себя и других.

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30.07.2019 13:03
Nic

А мне его фамилия частушку матерную навевает:
"Как у нашего Милона..."

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