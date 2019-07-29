В Минздраве Алтайского края опровергли информацию о том, что каждый 20-й житель Барнаула болен гепатитом C, ранее предоставленную одной из частных сибирских клиник.

"Информация отражает результат проведенных исследований на маркеры гепатита В и С в конкретной лаборатории. Это только отчет о выполненной работе отдельного учреждения", – подчеркнул главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Он отметил, что некорректно переносить полученные данные на население конкретной территории.

"Чаще исследование на наличие маркеров вирусного гепатита В или С проводится в соответствии с нормативными документами у определенного контингента населения (лица, имеющие изменения со стороны здоровья, беременные, профосмотры и др.). Следовательно, результат выявления маркеров гепатита только в этих группах не может отражать частоту выявления маркеров гепатита среди всего населения", – пояснил Шевченко.

Кроме того, как он отметил, факт выявленных маркеров гепатита С не всегда свидетельствует о наличие болезни – лишь в 60-75% случаев.

В краевом Минздраве сообщили, что в настоящее время широкомасштабные репрезентативные исследования наоборот демонстрируют позитивные тесты на антитела к вирусу гепатита С (маркеры гепатита С) у 2,5% населения страны, "из них только 60% имеют активный морфологический процесс – хронический гепатит С".