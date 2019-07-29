Численность снежных барсов в Горном Алтае за год выросла почти на 20%.

"В Республике Алтай численность ирбисов, согласно учету, составляет 42-43 особи, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году, против 35 ирбисов в 2018 году", – уточнили РИА "Новости".

В то же время в Туве стало на пять ирбисов меньше – осталось 12 из 17 животных.

Эксперты национального парка "Сайлюгемский" полагают, что краснокнижные звери могли мигрировать в Республику Алтай в поисках лучших условий для пропитания.