Врач скандального политика Алексея Навального заявила о его отравлении в СИЗО, где он отбывает наказание за несогласованную акцию протеста.
По ее словам, жалобы и симптомы оппозиционера соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации (отравлению).
"Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", – написала Анастасия Васильева в социальной сети Facebook.
В качестве аргументации такого смелого предположения медработник привела тот факт, что Навальный не страдает аллергией, а пищу он принимал ту же, что и другие заключенные.
Она утверждает, что ей не позволили провести полноценный осмотр пациента, так как "посторонним доступ не разрешен".
Комментарии
Ну а что она хотела в свободной демократической стране?
29.07.2019 10:55
- гость -
А что по вашему демократия?
Я думаю жить по закону!
29.07.2019 11:00
Я
А кто его нарушил?
Похоже убрать его собрались..
Диагноз через решётку.
Вот интересный закон - акцию протеста против власти должен согласовать с властью против которой протестуешь! И после того, наша власть утверждает , что в России существует демократия!
Конъюнктивит, дерматит... Мне с таким так и больничный не дадут. Вот, капельки, вот мазь гормональная и вперед, трудиться!
-Не иначе третье лицо что-то в глаз плескануло или подсыпало что-нибудь-,|сказала офтальмолог.-Скорее всего кто-то из партии "Единая Россия" подговорил.
а у нас теперь каждому сидельцу персональный врач полагается? или это только Ололешке причитается?
А у меня,к примеру,вчера наоборот глаза слезились с непривычки как небо нормальное стало.
Отведал капусту золотовскую
За бешенное бабло купленную
У алёши свой индивидуальный врач по глазам.Прилетает с воли в тюрягу по первому требованию.
29.07.2019 11:36
- гость -
Налетели лизуны...идите и дальше лижите своим радетелям за рассею, у которых дети по заграницам и двойное гражданство
Скорейшего освобождения. выздоровления. и вперед.
29.07.2019 11:47
- гость -
Вот у этого точно дочь за границей. В Стенфорде.
29.07.2019 11:50
- гость -
В курсе. Она там учится. И что?
неизвестным химическим веществом
Хоть бы не Новичком
29.07.2019 11:03
АБОРИГЕН
А за что он там?
А ведь чтобы ввести бешеные санкции против России, выгодно чтобы он вообще умер. Надо его получше охранять. Пока есть Навальный, есть 2 % оппозиции, а если он умрет, народ всегда за мучеников, будет 90 %.
29.07.2019 11:19
- гость -
Но ведь на 20 июля согласовали.
Если бы Навальный попал в СИЗО за несанкционированный митинг против неадекватной разницы между зарплатами бюджетников, я бы это оценил. Но за это он не так сильно бьется, как за то, чтобы залезть во власть, это вызывает подозрение, что он такой же, как тот, кто уже залез. Только еще с возможностью вывозить бабки за бугор, потому что он не под санкциями
29.07.2019 12:12
гость
Вы сначала послушайте или почитайте в оригинале, за что он выступает, а не из зомбоСМИ инфу черпайте, тогда может поймете, за что он
> тогда может поймете, за что он
Да и так всё понятно! Не первый год на свете живём!
29.07.2019 11:51
- гость -
Очень уж у вас, шакалят ололешкиных, своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.
И за что же выступает дважды судимый за воровство и мошенничество бывший юрист?
И за что же выступает дважды судимый за воровство и мошенничество бывший юрист?
Элементарно Ватсон!
счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный
вот тот лозунг с которым Алексей идет в СИИЗО
29.07.2019 12:00
Я
Как обычно. За то что хочет заставить власти соблюдать конституцию РФ.
А то может случиться так что пиндосы в честь него следующие санкции против российских граждан назовут.
Слушал. НЕ ВЕРЮ...
Ибо еще тот проходимец.
Тем более что и при этой власти не бедствую.... Просто работать надо.
> счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный
То есть, обиженных будут ловить и... о, ужас!
То 12:26
Однако перед походом в СИЗО детишек в мясорубку посылает.
Набежали шакалы сказочного.
Не боитесь, что когда-нибудь эта ваша "работа" очень больно вам отрыгнётся?
29.07.2019 12:17
- гость -
Я и слушал его в оригинале. Я про конкретный случай, он бился на этом митинге за то, чтобы его во власть пустили. Я не помню, чтобы от так же яростно бился против, например, неадекватной разницы между зарплатами бюджетников, что было бы мне более понятно. Да, он про это тоже говорит, но на заборе тоже много чего пишут. А бьется он больше, за то, за что его сейчас забрали. За то, чтобы попасть во власть. За это он рискует, про все остальное просто балаболит. Вот и возникают подозрения
Ух, сколько лахты нагнали. Значит Навальный всё делает правильно.
своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.
Ты сам ответил на свой вопрос, хунвейбин.
29.07.2019 12:22
- гость -
Очень уж у вас, шакалят ололешкиных, своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.
Начнем с первого брака, который для Пескова закончился не удачно, так как его жена Анастасия Буденная развелась с ним и переехала в Великобританию, прихватив с собой маленького сына, который до переезда в РФ имел гражданство Великобритании, а, возможно, и до сих пор является гражданином Соединенного Королевства.
Брак с Екатериной Солоцинской закончился более удачно, так как Песков прожил с ней более 10 лет, в результате чего у пары родилось три ребенка: Елизавета, Мик и Дэни, которые имеют британское гражданство. Дочь Елизавета проживает во Франции и имеет гражданство Франции.
Нынешний брак с Надеждой Навкой, гражданкой США, принес ему дочь Надежду, которая уже на удивление имеет тройное гражданство: США, России и Франции.
Разницу чувствуешь: просто учиться и иметь гражданство другой страны?
Появились шакалы, которые жрут мертвечину российских трагедий. Чем больше трагедий, тем больше пищи. Не надо решать проблемы, проблемы должны помочь попасть во власть. Вот это вам отрыгнется точно
Навальный все делает правильно, чтобы попасть во власть или наоборот чтобы укрепить власть. Тут либераприводам надо еще подумать, не все так однозначно
12:57
гость
Появились шакалы, которые жрут мертвечину российских трагедий. Чем больше трагедий, тем больше пищи. Не надо решать проблемы, проблемы должны помочь попасть во власть. Вот это вам отрыгнется точно
А почему в в россии так много трагедий, ты не задумывался?
29.07.2019 12:02
гость
Вы в правду считаете, что 98% населения Росси живёт хорошо в результате правления пЫни с его
ОПГкамандой? А только у 2% проблемы с медицинским обслуживанием, образованием , ЖКХ, конскими ценами на всё, тот-же наш бенз в казахстане стоит в разы дешевле к слову, конскими тарифами на всё (газ, электричество, тепло), с правосудием и прочей законностью, с тем, что власть конкретно захвачена кучкой упырей судя по последним событиям в Москве, с наличием неприкасаемых среди нас?!?!?!?!
29.07.2019 12:57
гость
А вурдалаки из власти решают эти проблемы?
Походу сказочный закончит как чаушеску
29.07.2019 13:02
- гость -
Лес горит, люди задыхаются - властям все побоку, лес не ценный, на людей нас..ть, тушить не будем. Вам это нравится, когда вас считают людьми второго сорта?
Разве это Навальный развалил российское образование, медицину, науку?
29.07.2019 12:26
АБОРИГЕН
Делая это противозаконным способом
29.07.2019 13:09
- гость -
Напомните пожалуйста, когда Алексей собрал хоть один митинг по этому вопросу?
Был прошедшую неделю в Москве. каждую субботу мощнейшии митинги в десятки тысяч человек. и выходят они не за Навального а за себя и свою свободу. А власть на них полицаев с собаками . держу пари что россия повторит судьбу ссср. и дело здесь не в Навальном. она сама себя уничтожает в арифметической прогрессии.
29.07.2019 13:55
Я
Каким именно? Закон обязывающий согласовывать митинги противоречит основному закону РФ.
29.07.2019 13:55
Я
А законным эта как, на выборы пойти и победить?
Ну дак пошли и чё, все едорасты сразу не едорастами стали и тупо нарисовали себе подписи, а те кто их реально собирал им их зафальшивили по беспределу типа этот не подписывал графолог определил, такого чела нет ваще потому как криво проверяли - и всё это са спецом, чтобы не допустить, а то, что эти люди коих подписи забраковали на камеру подтверждали, что они вот есть и подпись их - эта побаку потому как нада не допустить любыми путями! И чё делать?
А митинг против произвола разве незаконно, дак прочтите конституцию наконец, а то её отдельные статьи тока вспоминают когда удобно властьзахватившим
14:00
Я
Любишь митинги, но не свободные выборы? Майданутый?
Всё дело в дырявом гаранте.
В стране царит произвол и беззаконие.
29.07.2019 14:30
- гость -
В стране, где выборы действительно свободные, митинговать и майданить не пойдут.
29.07.2019 14:53
- гость -
То есть, во Франции нет свободных выборов? Может, там еще и демократии нет?
29.07.2019 15:00
- гость -
Напомни-ка, во Франции народ начал выступления в связи с выборами? Или по какой-то другой причине? Я говорю про митинги по причине нечестных выборов и таковых же кандидатах на них.
29.07.2019 15:03
- гость -
Выборы - это только повод помитинговать, это не причина!
Выборы - это только повод помитинговать, это не причина!
++++++++++++++++++++++++++
Ничего подобного.
Про причину митингов мы с тобой отлично знаем. Даже про две. Ты про одну, я про другую..
Митинги согласовывать нужно хотя бы потому, что проведение их может создать угрозу жизни и здоровью других людей. А если эти идиоты в следующий раз решат провести митинг возле Склифа или например у нас около первой горки, тоже разрешать надо.
Очередной "отравленный врагами Ющенко". Хоть бы методички меняли время от времени. Ну да зачем, рукопожатные синтепоны это в очередной раз съедят.
Наплевать на него. Подохнет - туда и дорога, одним жо.ализом забугорным меньше. И митинги либерасни надо разгонять максимально жестко, дубинками по тупым мордам, по хребтам. Тогда поймут и подумают в следующий раз стоит ли разбитая морда тех копеек, что "добрый" дядя заплатил за то чтобы кто-то на митинге потусовался и поорал, пораскачивал ситуаци. в стране.
29.07.2019 16:19
- гость -
А чё бы не любое передвижение или нахождение где жителя страны не согласовывать, это ведь тоже может создать угрозу жизни и здоровью?! Особенно с использованием автотранспорта или какого другого транспорта.
Интересно чем именно по вашему проведение митинга может создать угрозу жизни другим людям, а вот передвижение или нахождение где либо эту угрозу не может?
29.07.2019 16:35
Жоржик
Тупую морду ты в зеркале увидишь.
29.07.2019 16:35
Жоржик
Наплевать на тебя, если ты подохнешь, никто про тебя и не вспомнит. А идиотам, орущим про "проплаченные" митинги против власти жулья и воров, надо телевизор отключать, глядишь хоть думать начнут. А тебя в тюрячку надо бы лет на 10 за подобные высказывания, совок недобитый.
Пользователь Жоржик оставляет фашистские комментарии. Достойный потомок своих предков - красных фашистов.
когда каддафи постучится к дедушке в батискаф, всех жоржиков как волной смоет, днем с огнем не найти будет
Только сейчас передали от схода рядом с больницей.Алексея из больницы отправили взад в СИЗО.Кал у него жидкий,моча светлая.
Но тревога остаётся.
29.07.2019 18:32
- гость -
Лично дегустировал?
29.07.2019 14:30
- гость -
Включи мозг я совсем про другое говорю
29.07.2019 14:18
месный
Да именно так идти на выборы, а если есть нарушения, то идти в суд,а не организовывать несанкционированные митинги.
29.07.2019 21:17
Я
В суд после выборов - дак это уже бесполезно, выборы то прошлди! Да и в нашем суде ни правдой ни справедливостью ни зконом давно не пахнет!!!
В суд после выборов - дак это уже бесполезно, выборы то прошлди!
А майданить полезно? В выборах, которые прошли, таким путем точно не победишь! Тогда зачем майдан?
В суд, кстати, заявление может быть подано об оспаривании результатов выборов. И выигрывать нужно суд, который результаты выборов признает недействительными. А по результатам майдана вы, гражданин, чего ждете? Каких действий?
30.07.2019 09:20
- гость -
Какой мадан - ту уже тока армагедон выйдет