Врач скандального политика Алексея Навального заявила о его отравлении в СИЗО, где он отбывает наказание за несогласованную акцию протеста.

По ее словам, жалобы и симптомы оппозиционера соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации (отравлению).

"Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", – написала Анастасия Васильева в социальной сети Facebook.

В качестве аргументации такого смелого предположения медработник привела тот факт, что Навальный не страдает аллергией, а пищу он принимал ту же, что и другие заключенные.

Она утверждает, что ей не позволили провести полноценный осмотр пациента, так как "посторонним доступ не разрешен".