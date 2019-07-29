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Врач Навального заявила об его отравлении в СИЗО

, ИА "Амител"
Анастасия Васильева пожаловалась, что ей не дали провести полноценный осмотр пациента
Алексей Навальный / Фото: twitter.com/navalny

Алексей Навальный / Фото: twitter.com/navalny

Врач скандального политика Алексея Навального заявила о его отравлении в СИЗО, где он отбывает наказание за несогласованную акцию протеста.

По ее словам, жалобы и симптомы оппозиционера соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации (отравлению).

"Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", – написала Анастасия Васильева в социальной сети Facebook.

В качестве аргументации такого смелого предположения медработник привела тот факт, что Навальный не страдает аллергией, а пищу он принимал ту же, что и другие заключенные.

Она утверждает, что ей не позволили провести полноценный осмотр пациента, так как "посторонним доступ не разрешен".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.07.2019 10:55
- гость -

Ну а что она хотела в свободной демократической стране?

1  0
29.07.2019 11:00
Я

29.07.2019 10:55
- гость -
А что по вашему демократия?
Я думаю жить по закону!

0  1
29.07.2019 11:03
АБОРИГЕН

29.07.2019 11:00
Я
А кто его нарушил?

1  0
29.07.2019 11:09
- гость -

Похоже убрать его собрались..

1  0
29.07.2019 11:18
- гость -

Диагноз через решётку.

0  0
29.07.2019 11:19
- гость -

Вот интересный закон - акцию протеста против власти должен согласовать с властью против которой протестуешь! И после того, наша власть утверждает , что в России существует демократия!

2  0
29.07.2019 11:22
- гость -

Конъюнктивит, дерматит... Мне с таким так и больничный не дадут. Вот, капельки, вот мазь гормональная и вперед, трудиться!

0  1
29.07.2019 11:26
- гость -

-Не иначе третье лицо что-то в глаз плескануло или подсыпало что-нибудь-,|сказала офтальмолог.-Скорее всего кто-то из партии "Единая Россия" подговорил.

0  0
29.07.2019 11:26
- гость -

а у нас теперь каждому сидельцу персональный врач полагается? или это только Ололешке причитается?

0  1
29.07.2019 11:32
- гость -

А у меня,к примеру,вчера наоборот глаза слезились с непривычки как небо нормальное стало.

0  0
29.07.2019 11:34
- гость -

Отведал капусту золотовскую
За бешенное бабло купленную

0  0
29.07.2019 11:36
- гость -

У алёши свой индивидуальный врач по глазам.Прилетает с воли в тюрягу по первому требованию.

0  1
29.07.2019 11:47
- гость -

29.07.2019 11:36
- гость -

Налетели лизуны...идите и дальше лижите своим радетелям за рассею, у которых дети по заграницам и двойное гражданство

1  0
29.07.2019 11:50
гость

Скорейшего освобождения. выздоровления. и вперед.

2  0
29.07.2019 11:50
- гость -

29.07.2019 11:47
- гость -

Вот у этого точно дочь за границей. В Стенфорде.

0  0
29.07.2019 11:51
- гость -

29.07.2019 11:50
- гость -

В курсе. Она там учится. И что?

1  0
29.07.2019 11:58
гость

неизвестным химическим веществом

Хоть бы не Новичком

0  1
29.07.2019 12:00
Я

29.07.2019 11:03
АБОРИГЕН
А за что он там?

0  0
29.07.2019 12:02
гость

А ведь чтобы ввести бешеные санкции против России, выгодно чтобы он вообще умер. Надо его получше охранять. Пока есть Навальный, есть 2 % оппозиции, а если он умрет, народ всегда за мучеников, будет 90 %.

0  0
29.07.2019 12:07
Я

29.07.2019 11:19
- гость -
Но ведь на 20 июля согласовали.

0  0
29.07.2019 12:12
гость

Если бы Навальный попал в СИЗО за несанкционированный митинг против неадекватной разницы между зарплатами бюджетников, я бы это оценил. Но за это он не так сильно бьется, как за то, чтобы залезть во власть, это вызывает подозрение, что он такой же, как тот, кто уже залез. Только еще с возможностью вывозить бабки за бугор, потому что он не под санкциями

0  1
29.07.2019 12:17
- гость -

29.07.2019 12:12
гость

Вы сначала послушайте или почитайте в оригинале, за что он выступает, а не из зомбоСМИ инфу черпайте, тогда может поймете, за что он

1  0
29.07.2019 12:20
- гость -

> тогда может поймете, за что он

Да и так всё понятно! Не первый год на свете живём!

0  1
29.07.2019 12:22
- гость -


29.07.2019 11:51
- гость -


Очень уж у вас, шакалят ололешкиных, своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.

0  1
29.07.2019 12:22
- гость -

И за что же выступает дважды судимый за воровство и мошенничество бывший юрист?

1  1
29.07.2019 12:26
- гость -

И за что же выступает дважды судимый за воровство и мошенничество бывший юрист?


Элементарно Ватсон!

счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный

вот тот лозунг с которым Алексей идет в СИИЗО

0  1
29.07.2019 12:26
АБОРИГЕН

29.07.2019 12:00
Я
Как обычно. За то что хочет заставить власти соблюдать конституцию РФ.

1  0
29.07.2019 12:27
- гость -

А то может случиться так что пиндосы в честь него следующие санкции против российских граждан назовут.

1  1
29.07.2019 12:27
Иsтина

Слушал. НЕ ВЕРЮ...
Ибо еще тот проходимец.
Тем более что и при этой власти не бедствую.... Просто работать надо.

1  1
29.07.2019 12:29
- гость -

> счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный

То есть, обиженных будут ловить и... о, ужас!

0  1
29.07.2019 12:30
- гость -

То 12:26
Однако перед походом в СИЗО детишек в мясорубку посылает.

1  1
29.07.2019 12:37
321ы

Набежали шакалы сказочного.
Не боитесь, что когда-нибудь эта ваша "работа" очень больно вам отрыгнётся?

1  0
29.07.2019 12:44
гость

29.07.2019 12:17
- гость -

Я и слушал его в оригинале. Я про конкретный случай, он бился на этом митинге за то, чтобы его во власть пустили. Я не помню, чтобы от так же яростно бился против, например, неадекватной разницы между зарплатами бюджетников, что было бы мне более понятно. Да, он про это тоже говорит, но на заборе тоже много чего пишут. А бьется он больше, за то, за что его сейчас забрали. За то, чтобы попасть во власть. За это он рискует, про все остальное просто балаболит. Вот и возникают подозрения

0  1
29.07.2019 12:52
- гость -

Ух, сколько лахты нагнали. Значит Навальный всё делает правильно.

1  0
29.07.2019 12:55
- гость -

своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.

Ты сам ответил на свой вопрос, хунвейбин.

1  0
29.07.2019 12:55
- гость -

29.07.2019 12:22
- гость -
Очень уж у вас, шакалят ололешкиных, своеобразная логика. Ололешкиной дочке там учиться можно, у нее папа хороший. А (совершеннолетней) дочери Пескова от какого-то по счету брака нельзя, потому что у нее папка на Путина пашет.

Начнем с первого брака, который для Пескова закончился не удачно, так как его жена Анастасия Буденная развелась с ним и переехала в Великобританию, прихватив с собой маленького сына, который до переезда в РФ имел гражданство Великобритании, а, возможно, и до сих пор является гражданином Соединенного Королевства.

Брак с Екатериной Солоцинской закончился более удачно, так как Песков прожил с ней более 10 лет, в результате чего у пары родилось три ребенка: Елизавета, Мик и Дэни, которые имеют британское гражданство. Дочь Елизавета проживает во Франции и имеет гражданство Франции.

Нынешний брак с Надеждой Навкой, гражданкой США, принес ему дочь Надежду, которая уже на удивление имеет тройное гражданство: США, России и Франции.

Разницу чувствуешь: просто учиться и иметь гражданство другой страны?

1  0
29.07.2019 12:57
гость

Появились шакалы, которые жрут мертвечину российских трагедий. Чем больше трагедий, тем больше пищи. Не надо решать проблемы, проблемы должны помочь попасть во власть. Вот это вам отрыгнется точно

0  1
29.07.2019 13:01
гость

Навальный все делает правильно, чтобы попасть во власть или наоборот чтобы укрепить власть. Тут либераприводам надо еще подумать, не все так однозначно

0  1
29.07.2019 13:02
- гость -

12:57
гость
Появились шакалы, которые жрут мертвечину российских трагедий. Чем больше трагедий, тем больше пищи. Не надо решать проблемы, проблемы должны помочь попасть во власть. Вот это вам отрыгнется точно

А почему в в россии так много трагедий, ты не задумывался?

1  0
29.07.2019 13:03
месный

29.07.2019 12:02
гость

Вы в правду считаете, что 98% населения Росси живёт хорошо в результате правления пЫни с его ОПГ камандой? А только у 2% проблемы с медицинским обслуживанием, образованием , ЖКХ, конскими ценами на всё, тот-же наш бенз в казахстане стоит в разы дешевле к слову, конскими тарифами на всё (газ, электричество, тепло), с правосудием и прочей законностью, с тем, что власть конкретно захвачена кучкой упырей судя по последним событиям в Москве, с наличием неприкасаемых среди нас?!?!?!?!

2  0
29.07.2019 13:04
- гость -

29.07.2019 12:57
гость

А вурдалаки из власти решают эти проблемы?

1  0
29.07.2019 13:06
гость

Походу сказочный закончит как чаушеску

2  0
29.07.2019 13:09
- гость -

29.07.2019 13:02
- гость -

Лес горит, люди задыхаются - властям все побоку, лес не ценный, на людей нас..ть, тушить не будем. Вам это нравится, когда вас считают людьми второго сорта?

2  0
29.07.2019 13:11
- гость -

Разве это Навальный развалил российское образование, медицину, науку?

1  0
29.07.2019 13:55
Я

29.07.2019 12:26
АБОРИГЕН
Делая это противозаконным способом

0  1
29.07.2019 14:00
Я

29.07.2019 13:09
- гость -
Напомните пожалуйста, когда Алексей собрал хоть один митинг по этому вопросу?

1  0
29.07.2019 14:11
гость

Был прошедшую неделю в Москве. каждую субботу мощнейшии митинги в десятки тысяч человек. и выходят они не за Навального а за себя и свою свободу. А власть на них полицаев с собаками . держу пари что россия повторит судьбу ссср. и дело здесь не в Навальном. она сама себя уничтожает в арифметической прогрессии.

2  0
29.07.2019 14:13
АБОРИГЕН

29.07.2019 13:55
Я
Каким именно? Закон обязывающий согласовывать митинги противоречит основному закону РФ.

1  0
29.07.2019 14:18
месный

29.07.2019 13:55
Я

А законным эта как, на выборы пойти и победить?
Ну дак пошли и чё, все едорасты сразу не едорастами стали и тупо нарисовали себе подписи, а те кто их реально собирал им их зафальшивили по беспределу типа этот не подписывал графолог определил, такого чела нет ваще потому как криво проверяли - и всё это са спецом, чтобы не допустить, а то, что эти люди коих подписи забраковали на камеру подтверждали, что они вот есть и подпись их - эта побаку потому как нада не допустить любыми путями! И чё делать?

А митинг против произвола разве незаконно, дак прочтите конституцию наконец, а то её отдельные статьи тока вспоминают когда удобно властьзахватившим

2  0
29.07.2019 14:30
- гость -

14:00
Я
Любишь митинги, но не свободные выборы? Майданутый?

1  0
29.07.2019 14:52
- гость -

Всё дело в дырявом гаранте.
В стране царит произвол и беззаконие.

1  0
29.07.2019 14:53
- гость -

29.07.2019 14:30
- гость -

В стране, где выборы действительно свободные, митинговать и майданить не пойдут.

1  0
29.07.2019 15:00
- гость -

29.07.2019 14:53
- гость -

То есть, во Франции нет свободных выборов? Может, там еще и демократии нет?

0  1
29.07.2019 15:03
- гость -

29.07.2019 15:00
- гость -

Напомни-ка, во Франции народ начал выступления в связи с выборами? Или по какой-то другой причине? Я говорю про митинги по причине нечестных выборов и таковых же кандидатах на них.

1  0
29.07.2019 15:07
- гость -

29.07.2019 15:03
- гость -

Выборы - это только повод помитинговать, это не причина!

0  1
29.07.2019 15:09
- гость -

Выборы - это только повод помитинговать, это не причина!
++++++++++++++++++++++++++
Ничего подобного.

1  0
29.07.2019 15:13
- гость -

Про причину митингов мы с тобой отлично знаем. Даже про две. Ты про одну, я про другую..

0  0
29.07.2019 16:19
- гость -

Митинги согласовывать нужно хотя бы потому, что проведение их может создать угрозу жизни и здоровью других людей. А если эти идиоты в следующий раз решат провести митинг возле Склифа или например у нас около первой горки, тоже разрешать надо.

0  0
29.07.2019 16:31
- гость -

Очередной "отравленный врагами Ющенко". Хоть бы методички меняли время от времени. Ну да зачем, рукопожатные синтепоны это в очередной раз съедят.

0  0
29.07.2019 16:35
Жоржик

Наплевать на него. Подохнет - туда и дорога, одним жо.ализом забугорным меньше. И митинги либерасни надо разгонять максимально жестко, дубинками по тупым мордам, по хребтам. Тогда поймут и подумают в следующий раз стоит ли разбитая морда тех копеек, что "добрый" дядя заплатил за то чтобы кто-то на митинге потусовался и поорал, пораскачивал ситуаци. в стране.

0  0
29.07.2019 16:54
месный

29.07.2019 16:19
- гость -

А чё бы не любое передвижение или нахождение где жителя страны не согласовывать, это ведь тоже может создать угрозу жизни и здоровью?! Особенно с использованием автотранспорта или какого другого транспорта.

Интересно чем именно по вашему проведение митинга может создать угрозу жизни другим людям, а вот передвижение или нахождение где либо эту угрозу не может?



0  0
29.07.2019 17:24
- гость -

29.07.2019 16:35
Жоржик

Тупую морду ты в зеркале увидишь.

0  0
29.07.2019 17:27
- гость -

29.07.2019 16:35
Жоржик

Наплевать на тебя, если ты подохнешь, никто про тебя и не вспомнит. А идиотам, орущим про "проплаченные" митинги против власти жулья и воров, надо телевизор отключать, глядишь хоть думать начнут. А тебя в тюрячку надо бы лет на 10 за подобные высказывания, совок недобитый.

0  0
29.07.2019 17:28
- гость -

Пользователь Жоржик оставляет фашистские комментарии. Достойный потомок своих предков - красных фашистов.

0  0
29.07.2019 17:55
гость

когда каддафи постучится к дедушке в батискаф, всех жоржиков как волной смоет, днем с огнем не найти будет

0  0
29.07.2019 18:32
- гость -

Только сейчас передали от схода рядом с больницей.Алексея из больницы отправили взад в СИЗО.Кал у него жидкий,моча светлая.

0  0
29.07.2019 18:41
- гость -

Но тревога остаётся.

0  0
29.07.2019 19:26
- гость -

29.07.2019 18:32
- гость -

Лично дегустировал?

0  0
29.07.2019 21:13
Я

29.07.2019 14:30
- гость -
Включи мозг я совсем про другое говорю

0  0
29.07.2019 21:17
Я

29.07.2019 14:18
месный
Да именно так идти на выборы, а если есть нарушения, то идти в суд,а не организовывать несанкционированные митинги.

0  0
30.07.2019 08:45
месный

29.07.2019 21:17
Я

В суд после выборов - дак это уже бесполезно, выборы то прошлди! Да и в нашем суде ни правдой ни справедливостью ни зконом давно не пахнет!!!

0  0
30.07.2019 09:20
- гость -

В суд после выборов - дак это уже бесполезно, выборы то прошлди!

А майданить полезно? В выборах, которые прошли, таким путем точно не победишь! Тогда зачем майдан?

В суд, кстати, заявление может быть подано об оспаривании результатов выборов. И выигрывать нужно суд, который результаты выборов признает недействительными. А по результатам майдана вы, гражданин, чего ждете? Каких действий?

0  0
30.07.2019 09:44
месный

30.07.2019 09:20
- гость -

Какой мадан - ту уже тока армагедон выйдет

0  0
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