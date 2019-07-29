Барнаульская прокуратура направила ревизоров в городской детский сад № 249 ("Теремок"), на который ранее пожаловалась местная жительница.
Горожанка опубликовала фотографии, на которых видно осыпающуюся штукатурку фасада. Она также приложила фото ответа городского комитета по образованию, где говорится о том, что в 2019 году на ремонт детского сада средств не заложено.
Тем не менее смета на будущие ремонтные работы уже составлена. В общей сложности на них потребуется почти 2,8 млн рублей.
После публикаций СМИ в дошкольное учреждение направят сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм", – сообщила помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова.
Комментарии
Во всем виноваты родители и их дети потому что одни не сдавали (мало сдавали) деньги на ремонт, а другие ломали детский сад!
Ну да ребенок наламает детский сад. Скорее пьяная заведующая после вечерних посиделок со сторожем от злобы что ее лишили премии начнет ногами крушить, и даже пинать детские кровати.
Да, вы держитесь там, короче.