Барнаульская прокуратура направила ревизоров в городской детский сад № 249 ("Теремок"), на который ранее пожаловалась местная жительница.

Горожанка опубликовала фотографии, на которых видно осыпающуюся штукатурку фасада. Она также приложила фото ответа городского комитета по образованию, где говорится о том, что в 2019 году на ремонт детского сада средств не заложено.

Тем не менее смета на будущие ремонтные работы уже составлена. В общей сложности на них потребуется почти 2,8 млн рублей.

После публикаций СМИ в дошкольное учреждение направят сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм", – сообщила помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова.