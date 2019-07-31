Конец лета – то самое время, когда жилищный вопрос приходится решать студентам, прошедшим непростые вступительные испытания в вузы Барнаула. Поступление в университет и так волнительный шаг во взрослую жизнь, но для многих это еще и боевое крещение самостоятельным бытом.

Общежитие, аренда жилья или покупка квартиры?

Безусловно, в общежитиях есть своя романтика. Многие считают, что молодой человек не прочувствует студенческую жизнь в полной мере, если не выдержит очередь в ванную комнату или к кухонной плите общего пользования; если не придумает отговорку для вахтера, почему не успел к закрытию общежития; или если не отвоюет себе личное пространство в комнатушке с двумя, а то и тремя соседями. Приватность и тишина здесь самая ценная валюта после еды.

Но все-таки не лучше ли иметь "квадраты", где по возвращении с учебы можно будет отдохнуть и спокойно обустроить свою жизнь, не ориентируясь на кого-то другого? Именно отдельная квартира способна подарить ощущение долгожданной независимости и свободы быть взрослым и ответственным.

Те, кто не озаботился этим вопросом заблаговременно, начинают спешно искать арендные квартиры. Более продвинутые родители заранее присматривают для новоиспеченных студентов жилье в собственность. В чем безусловный плюс приобретения квартиры для человека, вступающего во взрослую жизнь? Даже не надо обладать математическим складом ума, чтобы понять, что за аренду квартиры ежегодно будет выбрасываться весьма внушительная сумма денег. За все время учебы студента в карман арендодателя "накапает" половина, а то и полная стоимость собственного жилья в виде, например, квартиры-студии.

Студия – европейский вариант квартиры, в которой отсутствуют перегородки между жилым пространством (спальней) и кухней, а зачастую и прихожая также "встроена" в комнату. Преимущество таких квартир в проектах эконом- и комфорт-класса, в первую очередь, в минимальном метраже (20-28 кв.м), что позволяет обойтись таким же минимальным бюджетом покупки.

Будучи более компактными, эти лоты всегда раскупаются первыми, ведь они экономят финансы покупателя и позволяют быстрее решить вопрос с жильем. Эти критерии важны, когда приобретается жилье и для повзрослевших детей-студентов: на время учебы достаточно небольшой квартиры, а уже после окончания вуза, при необходимости, можно будет задуматься и о расширении пространства. Плюс студий еще и в том, что, приобретая такую квартиру на этапе строительства, впоследствии ее можно будет обменять на типовую, более просторную "однушку" или даже "двушку" с минимальной доплатой.

Как выбрать идеальную студию?

Придя в дом, обратите внимание на форму помещения: вытянутый прямоугольник, у которого входная дверь и окно расположены по коротким сторонам, ограничивает возможность создать комфортную квартиру. Выбирайте ту, которая приближена к квадрату – тогда вы сможете удобно спланировать все зоны и расположить их по собственному желанию.

Осторожно относитесь к оригинальным планировкам – с радиальными стенами, с острыми углами – в таких полезная площадь уменьшается в разы, зато повышается стоимость мебели, которую вам придется делать на заказ под нестандартные конфигурации квартиры.

Удобными для проживания можно считать студии площадью от 24 квадратных метров. Сегодня некоторые застройщики делают крошечные, 17-21-метровые квартиры, где весьма проблематично обустроить комфортную среду. Преимуществом является наличие балкона или лоджии как дополнительной площади.

Чем меньше студий в доме, тем лучше. Студий, особенно малогабаритных, в жилом комплексе не должно быть больше 50%. Квартирография должна быть разнообразна: студии, "однушки", "двушки", "трешки". Бойтесь жилых комплексов с 10-20-ти квартирами на этаже.

Для студента, у которого насыщенный учебой график и каждая копейка на счету, важно не отвлекаться на такой немаловажный для комфортной жизни вопрос, как ремонт. Поэтому многие эксперты советуют приобретать объект с отделкой от застройщика, поскольку самостоятельный ремонт обойдется как минимум на треть дороже.

Инвестиционно-строительная компания "Строительный камень" учитывает все эти нюансы и предлагает для студенческой аудитории Алтайского края уютные квартиры-студии в новом ЖК "Мечта", расположенном в экологически чистом районе Барнаула по адресу Змеиногорский тракт, 82. Уютный, зеленый уголок краевой столицы в непосредственной близости к деловому центру, где сконцентрированы университеты, – на дорогу к месту учебы будет тратиться минимальное количество времени.

Площадь квартир составляет 26,65 кв. м, на которых можно создать уютное творческое пространство. Особенность квартир-студий "Строительного камня" – это квадратная форма и панорамные широкие окна, из которых открывается потрясающий вид.

Заложить фундамент благополучной жизни повзрослевшего ребенка можно уже сейчас. Инвестиции в недвижимость являются самыми надежными, а если квартира для ребенка – еще и важными и необходимыми.

Разрешительная документация объекта по ссылке.

ООО ИСК "Строительный камень"

г. Барнаул, ул. Попова, 258в

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 717-827

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