Чуть больше месяца остается до начала учебного года, и многие уже ждут долгожданных встреч с друзьями, любимыми преподавателями и, конечно же, с родными стенами школ. Но для тех, кто идет в 11-й класс, этот год в школе будет более насыщенным и знаковым, ведь впереди их ждет Единый государственный экзамен. Однако ЕГЭ – далеко не самый волнующий вопрос, ведь его сдают все ежегодно. Вопрос в том, куда идти после школы. Как выбрать университет, профессию и, собственно, свое место в этом мире?

Не стоит слушать тех, кто советует идти к гадалкам: есть более эффективный и проверенный способ – профессиональная ориентация в АлтГТУ. Именно ей и воспользовались двое школьников лицея № 21 из Петропавловска-Камчатского Дарья Шелахаева и Иван Батищев.

Своими впечатлениями от тестирования поделилась Дарья: "На тестирование я пошла по рекомендации, так как рассказывали, что оно очень интересное и подробное. Согласно результатам, у меня склонность к общению, бизнесу, лексике и абстрактному мышлению. Учитывая все это, подтверждается мой план поступления на экономические специальности".

У Ивана не было столь четкого плана насчет поступления на конкретную специальность: тестирование же показало его склонность к инженерии и информационным технологиям. Теперь из перечня предложенных специальностей ему будет проще найти ту, что придется ему по душе. Стоит отметить, что старший брат Ивана уже учится в АлтГТУ по специальности "Материаловедение и технологии материалов", которую он выбрал благодаря данному тестированию три года назад.

Результаты теста предстают перед ребятами не в "голых" графиках. По итогу с ними проводит беседу Виктор Михайлович Мусько, директор центра профессиональной ориентации, в ходе которой он объясняет показатели каждого из блоков (всего их три), указывая, на какие свои особенности стоит обратить внимание при выборе будущей профессии.

В преддверии нового учебного года Центр профориентации АлтГТУ ждет всех желающих: студентов, школьников и их родителей для прохождения тестирования по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 46, аудитория 202д. Запись на тестирование по тел.: 8-3852-29-07-05.

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