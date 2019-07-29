Крайизбирком назвал имена четырех кандидатов, зарегистрированных в качестве претендентов на довыборы в АКСЗ по одномандатному избирательному округу № 2. Депутатское кресло опустело после смерти Александра Гукова.

Процедуру регистрации прошли четыре кандидата из пяти: Наталья Лебедева (от партии "Справедливая Россия"), Владимир Репкин ("Единая Россия"), Максим Шапошников (ЛДПР) и Флюр Хакимов (КПРФ). Сергей Калиниченко ("Партия Малого Бизнеса России") снял свою кандидатуру.

Довыборы состоятся в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. В избирательный округ № 2 входят четыре района: Ключевский, Кулундинский, Михайловский и Табунский.