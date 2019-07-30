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С легкостью пробежать марафон и увеличить выручку своей компании: в Барнауле стартует уникальный проект

, ИА "Амител"
Алтайский фонд МСП приглашает к участию в бесплатной программе "Бизнес как спорт"

Ты предприниматель или мечтаешь им стать? Прими участие в программе "Бизнес как спорт" в рамках Школы бизнеса Алтайского края от Деловой среды и получи уникальные техники для роста и развития бизнеса.

Что это такое?

Уникальный федеральный образовательно-спортивный проект для начинающих и действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка и Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства совместно со школой правильного спорта I LOVE SUPERSPORT.

Цель проекта

Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края и повышение спортивного уровня участников.

Как мы работаем?

За месяц обучения участники программы пройдут шесть очных семинаров и четыре онлайн-занятия от ведущих экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей. Участников также ждут четыре тренировки по бегу от профессионального тренера школы правильного спорта I LOVE SUPERSPORT, три самостоятельные тренировки и финальный марафон на 5 км.

Во время образовательной части программы участники узнают:

– как управлять бизнесом на основе цифр: принципы финансовой грамотности для руководителя;

– какими навыками должен обладать предприниматель, чтобы повысить эффективность командной работы и доходность своего проекта;

– как увеличить продажи в интернете: тонкости работы с сайтом, трафиком, конверсией;

– как найти и заинтересовать инвестора и привлечь в бизнес дополнительные деньги;

– как автоматизировать бизнес-процессы, и какие сервисы внедрить, чтобы отказаться от рутины;

– как управлять собой, использовать ресурсы и ставить правильные цели.

Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки компании.

За время спортивной подготовки участники научатся правильной и безопасной технике бега, привыкнут к регулярным тренировкам и активному образу жизни, научатся основам правильного питания и обретут новых друзей в жизни и партнеров в бизнесе.

Выпускники прошедших школ уже увеличили оборот своего бизнеса в два раза!

Спикеры программы:

  • Кирилл Любин – предприниматель, основатель Школы БЕЗопасности FAMiLYSAFE, владелец студии персонального тренинга WSD Studio;
  • Михаил Галейченко – собственник IT-компании ITOTDEL.PRO, основатель проекта installCRM, спикер № 1 по автоматизации менеджмента;
  • Александр Афанасьев – сооснователь компании "Нескучные финансы", эксперт по финансовому планированию и управленческому учету;
  • Саян Галсандоржиев – совладелец компаний "Байкал-Клининг", основатель школы бизнеса для детей "Поколение Лидеров" (в сети 17 школ), основатель группы компаний с совокупным оборотом 44 миллиона рублей за 2017 год;
  • Анна Бочарова – эксперт в области розничных продаж и персонала, бизнес-тренер, автор книг "Настольная книга карьериста" и "Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть";
  • Яна Бабанина – бизнес-тренер 2017 (по версии Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного обучения), партнер GetGlobal;
  • Антон Костриченко – владелец компаний SHEER и "Лаборатория Клиентов" (300+ проектов по созданию, продвижению сайтов, CRM и автоматизации бизнеса), основатель социального проекта "Целинации" по постановке и достижению целей, путешественник (покорил Эльбрус и Килиманджаро, пробежал вокруг Крыма 840 км за 15 дней);
  • Сергей Филин – владелец компании "Институт Директоров", эксперт в области организационного развития, автор книг "Практический менеджмент или управление для управляющих" и "Управление человеческими ресурсами";
  • Владимир Волошин – четырехкратный IRONMAN, финишер 24-часового ультрамарафона на 186 км, президент Сообщества Выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО.

Условия участия:

❖    бесплатно;

❖    по окончании выдается сертификат о прохождении программы.

Старт программы: 14 августа 2019 года.

Регистрируйтесь на сайте. Количество мест ограничено!

Справка

Направление "Образовательные программы" Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2019 08:20
Сержик

О, сколько инфоцыган в одном месте!

0  1
30.07.2019 10:38
Уася

одни тренеры, ни одного реального бизнесмена

0  1
30.07.2019 11:25
гость

Вот они заработают , а вы бизнес- дурачки , что придёте , нет . Вы ИМ денежки принесёте ! На это всё и рассчитано .

0  1
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