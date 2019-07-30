Совсем скоро, 1 августа 2019 года, в ТРЦ "ПИОНЕР" состоится открытие музея советской радиотехники "Говорит и показывает". Коллекция позволит погрузиться в увлекательный мир советской техники и послушать знаменитые записи на оригинальных носителях.

Необычным экспонатам – необычный хозяин. Барнаулец Андрей Минкин с самого детства увлекался советской техникой, научился ее восстанавливать, а теперь в его коллекции тысячи экспонатов. Телевизоры, радиолы, магнитофоны, пластинки и множество других ретровещей Андрей собрал в одну из самых многочисленных коллекций в России. Неудивительно, что экспонатами интересовались местные и даже заграничные музеи. Но с площадкой для музея постоянно возникали трудности. Теперь обширная коллекция разместится в стенах барнаульского торгово-развлекательного центра.

Жители Барнаула уже могли видеть телевизоры и радиоприемники из коллекции Андрея Минкина на мероприятиях города: "Ночь музеев", "Библионочи", тематических выставках. Экспонаты всегда находятся в идеальном состоянии, владелец с трепетом заботится о каждом объекте. Поэтому атмосфера "Назад в СССР" – неотъемлемый атрибут каждой выставки коллекционера.

Познакомимся поближе с одним экспонатом из коллекции. Первая в мире радиола со светомузыкой марки "Гамма" включает во время проигрывания музыки цветные лампочки – красные, синие и зеленые. Такие приборы были уникальным изобретением советской радиотехники и выпускались в 1964-1969 годах. А вдохновлялись изобретатели "Гаммы" идеями знаменитого композитора Александра Скрябина. Он говорил, что звукам соответствуют определенные цвета и значительно улучшают их восприятие.

А в музее ТРЦ "ПИОНЕР" вы сможете увидеть остальные экспонаты, узнать их историю и совершить увлекательное путешествие по вехам советского времени. И да, вход совершенно свободный для всех и всегда!

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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