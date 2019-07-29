Новосибирская компания "Артель Мастерская" выиграла тендер на поставку и установку огромных часов, которые украсят одну из башен нового здания Алтайского государственного театра кукол "Сказка" в Барнауле.

Как следует из материалов сайта Госзакупок, из всех участников аукциона новосибирцы смогли предложить наиболее приемлемые финансовые условия – 497 тысяч рублей при максимальной цене контракта 744 тысячи рублей.

Согласно условиям контракта, от подрядчика требуется поставить и смонтировать часы с циферблатом диаметром 1,2 метра, изготовленные из полированной латуни с антикоррозийным покрытием.

К изделию также предъявляются такие требования, как работа на электричестве и синхронизация через GPS-модуль либо компьютер.

Напомним, работами по возведению нового театра кукол занимается подрядная организация "Селф". Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей. Достроить здание планируют до конца 2019 года.