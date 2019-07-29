Новосибирская компания "Артель Мастерская" выиграла тендер на поставку и установку огромных часов, которые украсят одну из башен нового здания Алтайского государственного театра кукол "Сказка" в Барнауле.
Как следует из материалов сайта Госзакупок, из всех участников аукциона новосибирцы смогли предложить наиболее приемлемые финансовые условия – 497 тысяч рублей при максимальной цене контракта 744 тысячи рублей.
Согласно условиям контракта, от подрядчика требуется поставить и смонтировать часы с циферблатом диаметром 1,2 метра, изготовленные из полированной латуни с антикоррозийным покрытием.
К изделию также предъявляются такие требования, как работа на электричестве и синхронизация через GPS-модуль либо компьютер.
Напомним, работами по возведению нового театра кукол занимается подрядная организация "Селф". Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей. Достроить здание планируют до конца 2019 года.
Комментарии
Стырят же теперь после огласки цены
Почему синхронизация времени по GPS, а не через ГЛОНАСС?
Ну как в Москве забабахают. Только зимой замерзнут?
Счастливые часов не наблюдают. Зачем там часы? Деньги девать некуда? Вот еще пол ляма на строительство моста через вокзал.
Проблем то с деньгами оказывается у нас нет. Вот и покупаем всякую ненужную хрень
Почему перестали, остановили строительство"театра"????????????????????? Что опять СтройГаз виноват????????????? Опять Обанкротился??????????????????? А Безрукова не обанкротилась как Алексей Каретников........А Паршков????????????????????????????????