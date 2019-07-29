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Барнаульскую "Сказку" украсят часами за полмиллиона

, ИА "Амител"
Их разместят на одной из башен здания
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Новосибирская компания "Артель Мастерская" выиграла тендер на поставку и установку огромных часов, которые украсят одну из башен нового здания Алтайского государственного театра кукол "Сказка" в Барнауле.

Как следует из материалов сайта Госзакупок, из всех участников аукциона новосибирцы смогли предложить наиболее приемлемые финансовые условия – 497 тысяч рублей при максимальной цене контракта 744 тысячи рублей.

Согласно условиям контракта, от подрядчика требуется поставить и смонтировать часы с циферблатом диаметром 1,2 метра, изготовленные из полированной латуни с антикоррозийным покрытием.

К изделию также предъявляются такие требования, как работа на электричестве и синхронизация через GPS-модуль либо компьютер.

Напомним, работами по возведению нового театра кукол занимается подрядная организация "Селф". Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей. Достроить здание планируют до конца 2019 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.07.2019 14:15
krash

Стырят же теперь после огласки цены

1  1
29.07.2019 14:21
- гость -

Почему синхронизация времени по GPS, а не через ГЛОНАСС?

1  1
29.07.2019 14:25
- гость -

Ну как в Москве забабахают. Только зимой замерзнут?

1  1
29.07.2019 14:43
- гость -

Счастливые часов не наблюдают. Зачем там часы? Деньги девать некуда? Вот еще пол ляма на строительство моста через вокзал.

0  1
29.07.2019 14:54
krash

Проблем то с деньгами оказывается у нас нет. Вот и покупаем всякую ненужную хрень

1  1
30.07.2019 00:29
Сергей Геннадьевич_odnoklassniki

Почему перестали, остановили строительство"театра"????????????????????? Что опять СтройГаз виноват????????????? Опять Обанкротился??????????????????? А Безрукова не обанкротилась как Алексей Каретников........А Паршков????????????????????????????????

0  0
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