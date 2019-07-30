В Нью-Йорке подвели итоги конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Сделать стоящий кадр можно не только на серьезную технику, иногда для этого достаточно телефона. И iPhone Photography Awards отличный тому пример. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы более чем из 140 стран мира. Главный приз конкурса завоевала итальянка Габриэлла Кильяно. Она покорила жюри своим фото "Старшая сестра", сделанным в Танзании.

Стоит отметить, что среди победителей оказались сразу трое россиян. Все работы вы можете посмотреть в нашей фотоленте.