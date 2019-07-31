Красота – понятие субъективное и очень хрупкое. Тем не менее есть люди, которые не только утверждают, что красота может быть вечной, но и сами создают ее из угловатых и неприметных на первый взгляд материалов: это ювелиры. О вечной красоте украшений и о короле драгоценных камней – бриллианте – мы говорили сегодня с нашей гостьей – сотрудником компании "ЭПЛ Даймонд" Татьяной Родионовой.

– Татьяна, почему алмазы всегда особенно ценились? Что это за камень такой "чудодейственный"?

– Алмаз – это самый драгоценный камень, самый твердый и блестящий природный минерал. Он не подвержен времени вообще и остается невредим в огне. Древние говорили, что это сгусток солнца, охлажденный временем. Как они писали, "он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды". Первый алмаз был найден в Индии в третьем тысячелетии до нашей эры. Он имеет величайшую цену между всеми человеческими вещами – не только между драгоценными камнями. Долгое время он был доступен только царям.

Стоит отметить, что красота и сверкание алмаза в полной мере раскрывается только после его огранки. Граненый алмаз – это бриллиант. То, что лежит на наших витринах, продается и радует глаз девушек, – это, конечно, уже бриллианты.

– Вы сказали, что раскрывается алмаз в полной мере благодаря огранке. Знаю, что ваша компания занимается в том числе и огранкой. Как давно "ЭПЛ Даймонд" занимается гранильным производством и с чего, собственно, все началось?

– 25 июня 1994 года Федоровым Петром Степановичем – основателем нашей фирмы – была создана компания "ЭПЛ Даймонд". Все начиналось с маленькой комнатки и огромной сплоченной команды огранщиков и ювелиров, объединенных общей целью – развиваться, не стоять на месте и приводить команду к такому результату, который есть сейчас.

Сегодня мы являемся компанией полного цикла: в нашей команде и огранщики, и ювелиры, и продавцы, и менеджеры. В 2006 году был создан первый салон в Якутске, а сегодня по России у нас уже 100 салонов, последний из которых был открыт в Барнауле. Также у нас есть салоны в Монголии, в Бишкеке, в Казахстане, в Америке, на Кипре…

– Конкуренция в Америке и на Кипре, наверное, большая?

– Думаю, что якутские бриллианты знают во всем мире, так что на рынке мы весьма конкурентоспособны.

– Что это за аббревиатура – ЭПЛ?

– ЭПЛ – это аббревиатура, которая расшифровывается как энергия пылающего льда, а "Даймонд" в переводе с английского – это бриллиант. "Пылающий лед" – это идеальная огранка бриллиантов по международному стандарту: всего 10% алмазов пригодны для получения такой огранки, и лишь три-пять огранщиков из тысячи способны огранить такой камень. Если посмотреть на камень огранки "пылающий лед" в идеалоскоп (специальную лупу), то сверху будет видно восемь стрел, а с другой стороны камня, снизу, восемь сердец. Это максимальное отражение света в камне: 98% света возвращается назад. Красота неописуемая. Такие камни мы продаем. Они есть как в изделиях, так и отдельно.

– А куда идут остальные камни, непригодные для получения такой огранки?

– Остальные алмазы идут на другую обработку – категорий А, В, С, D. Наша компания производит "пылающий лед", огранку категорий А и В – это очень хорошая огранка.

– А камни отдельно тоже покупают?

– Да, конечно. Каждый камень у нас сертифицирован и идет в определенном футляре, а в прилагаемом к нему сертификате указано, где и когда он добыт, а также какие у него характеристики. Любой человек может заказать в нашей фирме касты – колечки или серьги без камушка: сертифицированный бриллиант будет вставлен в ту модель колечка или другого изделия, которую вы выберете.

– Чем же якутские бриллианты отличаются от всех остальных?

– Якутские алмазы очень белые, с серебристым сиянием: их нельзя ни с чем спутать – за это они и ценятся столь высоко. Такой цвет – из-за морозостойкости их добычи и из-за того, что находятся они глубоко под землей.

– Получается, ваша головная компания находится в Якутске, верно?

– Да, мы добываем алмазы в Якутии, являясь партнерами компании "Алроса" (российская группа алмазодобывающих компаний, – прим. ред.). У нас есть свой гранильный завод и свои ювелиры, изготавливающие прекраснейшие изделия, которые затем раскупаются прекраснейшими женщинами. У нас собственное производство: мы сами добываем, граним, производим и продаем.

– А насколько большой коллектив у вас сейчас?

– Он просто огромный: у нас 100 салонов в 100 городах России, и все они заполнены изделиями – представляете, сколько огранщиков и ювелиров над этим трудятся! А главное, делают это с душой: каждое изделие неповторимо, в нем видна душа и энергия.

– Где вы берете столько специалистов?

– В "ЭПЛ Даймонд" можно пройти курсы подготовки огранщиков и ювелиров: заявки на обучение можно отправить на электронную почту.

– Ваши технологии продолжают развиваться. Есть ли у вас какая-то своя школа?

– Компания "ЭПЛ Даймонд" постоянно развивается, осваивает новые технологии. У нас самое современное оборудование, но главное богатство – это наши огранщики и ювелиры: без них мы просто никуда. Их душа и энергия – вот наше главное богатство.

– Интересно, а какими качествами должен обладать настоящий ювелир?

– Самое главное качество ювелира – это, как я уже сказала, его душа. Также важны видение прекрасного, золотые руки и любовь к своему делу. Изготовить красивое изделие не так просто: нужно, чтобы человек, который пришел в салон, захотел купить эту вещь.

– А когда ювелир приступает к работе, есть ли у него какие-то пожелания от руководства, что должно быть, или полная свобода творчества?

– Когда изделия эксклюзивные, ювелир садится, рисует макет и ваяет то красивое, что он захочет. Он как художник: это же художники на самом деле. А есть изделия стандартного качества, например, колечки с "однокаменниками" (т.е. когда камень один, – прим. ред.), на таких изделиях ювелиры обычно набивают руку.

– Все следят за тенденциями моды. А есть ли какая-то мода на изделия из бриллиантов?

– Да, конечно, такая мода существует, но во все времена ценился более крупный камень. Многие приходят в салон и просят показать однокаменные изделия с крупным камушком: этот сегмент у нас называется "горячие пирожки", потому что их разбирают очень быстро.

– Получается, цена изделия с бриллиантом зависит от размера?

– Цена изделия с бриллиантом зависит от четырех характеристик камня: его каратности (1 карат равен 0,2 грамма камня), цвета (бесцветные алмазы – это редкость: практически у всех камней есть оттенки разных цветов и интенсивности), чистоты (это внутренние несовершенства, включения) и качества огранки. В нашем салоне представлено только высшее качество огранки – это категории А и В и, конечно же, "пылающий лед" – он вне конкуренции.

Также цена зависит и от золота. К примеру, в нашей компании не применяется никель, и в белом золоте у нас только палладий в лигатуре (примесь недрагоценных металлов, добавляемая в сплав, – прим. ред.). К примеру, 585 проба означает, что в сплаве 58,5% золота, а остальное – примеси. Серебро у нас тоже есть – 925 пробы, оно родированное, не темнеет, и тоже с бриллиантами. Причем хочу отметить, что цены на все изделия у нас в салонах весьма доступные, демократичные.

– Какие гарантии качества, кроме сертификата, вы предоставляете покупателям?

– Сертификат изделия – это его бирка, где написан код, который вы можете ввести в интернет-магазине и там вам все "расскажут" об изделии. На бирке также указаны чистота, цветность, каратность камня.

Мы даем гарантию два года на любое изделие, купленное в нашем салоне, и пожизненное обслуживание. В любом салоне "ЭПЛ" вы можете прийти и почистить украшение, при этом не имеет значения, где вы находитесь: вы можете купить кольцо в Барнауле, прийти в салон в Москве, и там вам без проблем его почистят.

– А как вас вообще найти – в нашем городе и в интернете?

– В Барнауле мы располагаемся на первом этаже ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188). Работаем мы с 10:00 до 21:00 каждый день без выходных – будем всегда рады вас видеть. В "Инстаграме" мы также рады новым подписчикам: там у нас всегда новинки, акции, розыгрыши.

– Как часто у вас проводятся акции и предоставляются скидки?

– У нас есть специальная "народная" серия must have* – когда завод сразу дает большую скидку, и наценка совсем небольшая. Наша компания всегда говорит, что каждая женщина должна позволить себе иметь бриллианты, и это как раз про эту серию: на нее цены самые демократичные. Есть также серия, где скидки до 60%. Также у нас есть бонусные карты, действительные во всех салонах "ЭПЛ" на территории России. На карте можно копить деньги и затем получать скидку при последующих покупках.

Каждые две недели у нас происходит обновление ассортимента, а акции и скидки можно найти постоянно. Что касается цен, то изделия из золота – кулончики – начинаются от 2190 рублей, кольца и серьги – от 9 тыс. рублей. Также представлен большой ассортимент серебряных украшений – от 870 рублей. Приходите: мы всегда рады новым гостям!

Ювелирный салон "ЭПЛ Даймонд"

г. Барнаул, Павловский тракт, 188 (ТРЦ "Арена", 1 этаж)

Режим работы: с 10.00 до 21.00 без выходных

Тел.: 8 983-383-7909

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*Маст хэв — прим. ред.