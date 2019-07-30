АО "Алтайэнергосбыт" перечислило по 300 рублей на лицевой счет своим клиентам. Согласно правилам участия в акции "Зарегистрируйся и выиграй!", денежный приз получил каждый второй пользователь, впервые зарегистрировавший "Личный кабинет клиента" и выполнивший все условия.

Чтобы стать участником, абонентам нужно было в период с 1 по 30 июня 2019 года впервые зарегистрироваться в сервисе "Личный кабинет клиента" на корпоративном сайте АО "Алтайэнергосбыт", оплатить электроэнергию, потребленную в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пени через онлайн-сервис "Личный кабинет клиента".

"Всего за один месяц проведения акции было зафиксировано более 1100 регистраций в "Личном кабинете клиента", – рассказал генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – В целом сервис стремительно набирает популярность. Мы уверены, что в дальнейшем все большее число наших абонентов по достоинству оценят простоту и удобство его использования. Это возможность оплатить электроэнергию, следить за состоянием своего лицевого счета, передать показания прибора учета, а также многое другое. И все это не выходя из дома".

Итоги акции "Зарегистрируйся и выиграй!" опубликованы на сайте АО "Алтайэнергосбыт" в разделе "Население".

АО "Алтайэнергосбыт"

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