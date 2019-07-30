Барнаул третий год участвует в реализации национального проекта "Комфортная городская среда". Это предусматривает ремонт в краевой столице дворов и общественных территорий. Рассказываем, сколько и где обновят дворовых территорий в столице региона в 2019 году. Не забываем нажать на картинку, чтобы она стала больше, и было удобнее ее рассматривать.