Дома, коттеджи и дачи подорожали в Алтайском крае. Зато цены на таунхаусы снизились почти на четверть. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость". Они проанализировали цены на загородные объекты за II квартал 2019 года в 25 крупнейших регионах страны и сравнили их с апрелем – июнем прошлого года. Оказалось, что алтайская недвижимость – одна из самых доступных в России.

Дома

Средняя цена частного дома в регионе выросла за год на 1%, до 1,5 млн рублей. Алтайский край находится на втором месте в топ-25 регионов по доступности домов. Дешевле загородная недвижимость продается только в Кемеровской области – 1,3 млн рублей. Замыкают рейтинг Ленинградская область (6,2 млн рублей), Московская область (7,3 млн рублей) и Крым (7,7 млн рублей). В целом по стране стоимость дома составила 3,3 млн рублей.

Коттеджи

Самый дорогой сегмент недвижимости – коттеджи – в крае подорожал на 5,5%. Сейчас объекты продают в среднем за 6,4 млн рублей. Наиболее доступные коттеджи в России находятся в Ставропольском крае (2,8 млн рублей). "Недорого" можно купить усадьбу в Ростовской области (4,6 млн рублей) и в Кузбассе (6,1 млн рублей). Алтайский край – четвертый в рейтинге. Ударит по кошельку покупка коттеджей в Крыму (13,6 млн рублей), в Ленинградской (16 млн рублей) и Московской областях (17,1 млн). Среднюю цену этого сегмента в России аналитики оценивают в 9 млн рублей.

"Исторически сложилось, что алтайская недвижимость – одна из самых дешевых в стране. Экономическая ситуация в регионе, финансовое состояние граждан и многие другие факторы определяют цены на жилье, в том числе на загородную недвижимость. Этим летом спрос на дома и коттеджи в Барнауле в сравнении с прошлым летом вырос. Мы активно работаем, много заявок, показов. Но до сделок доходят немногие: у людей не хватает средств. Средняя цена заявки 3-4 млн рублей. Это дома эконом-класса. Очень много кредитов, даже коттеджи в пределах 20 млн барнаульцы все равно берут в ипотеку. Сейчас наиболее популярными направлениями для покупки домов и коттеджей являются поселки Фирсова Слобода, Солнечная поляна, Авиатор", – рассказала Amic.ru Марина Боброва, специалист по недвижимости агентства "Дом".

Таунхаусы

Во II квартале 2019 года таунхаусы на Алтае стоили в среднем 6 млн рублей. За год они "просели" в цене на 21,9%. Самые доступные "квартиры на земле" можно купить в Ростовской области (3,4 млн рублей), Башкортостане (3,7 млн рублей), в Ставропольском крае (3,8 млн рублей). Кусаются цены на таунхаусы в Приморском крае (9,1 млн рублей), в Крыму (9,2 млн рублей) и Московской области (13,1 млн рублей). Средняя цена по России – 6,9 млн рублей.

Дачи

Дачи в Алтайском крае – снова самые дешевые в России. Федеральные аналитики посчитали, что их средняя цена – 357 тысяч рублей (+4,6% за год). На втором месте в рейтинге с большим отрывом располагается Ярославская область (553 тыс. рублей), на третьем – Нижегородская область (602 тыс. рублей). Кстати, в Крыму, замыкающему рейтинг доступности, дача продается в среднем за 2,1 млн рублей – дороже, чем дома на Алтае.

"Спрос на дачи вырос. Но теперь их покупают не пенсионеры для огородничества, а молодежь для отдыха. Лужайки, барбекю, баня. Если "вытягивают" по деньгам, то приобретают домики для круглогодичного проживания, если не получается, то летние варианты", – отмечает Марина Боброва.

Цифра

По данным Avito.ru, в Алтайском крае на продажу выставлено 14 128 объектов загородной недвижимости.