Четверг, 1 Август, 01:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,42
€ 70,74
Обь
277см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ускоренное развитие АлтаяЛесные пожарыАномалии погоды
Новости

Барнаульцы покупают коттеджи за 20 млн рублей в ипотеку

, ИА "Амител"
Средняя стоимость коттеджа в Алтайском крае – 6,4 млн рублей
Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

Дома, коттеджи и дачи подорожали в Алтайском крае. Зато цены на таунхаусы снизились почти на четверть. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость". Они проанализировали цены на загородные объекты за II квартал 2019 года в 25 крупнейших регионах страны и сравнили их с апрелем – июнем прошлого года. Оказалось, что алтайская недвижимость – одна из самых доступных в России.

Дома

Средняя цена частного дома в регионе выросла за год на 1%, до 1,5 млн рублей. Алтайский край находится на втором месте в топ-25 регионов по доступности домов. Дешевле загородная недвижимость продается только в Кемеровской области – 1,3 млн рублей. Замыкают рейтинг Ленинградская область (6,2 млн рублей), Московская область (7,3 млн рублей) и Крым (7,7 млн рублей). В целом по стране стоимость дома составила 3,3 млн рублей.

Коттеджи

Самый дорогой сегмент недвижимости – коттеджи – в крае подорожал на 5,5%. Сейчас объекты продают в среднем за 6,4 млн рублей. Наиболее доступные коттеджи в России находятся в Ставропольском крае (2,8 млн рублей). "Недорого" можно купить усадьбу в Ростовской области (4,6 млн рублей) и в Кузбассе (6,1 млн рублей). Алтайский край – четвертый в рейтинге. Ударит по кошельку покупка коттеджей в Крыму (13,6 млн рублей), в Ленинградской (16 млн рублей) и Московской областях (17,1 млн). Среднюю цену этого сегмента в России аналитики оценивают в 9 млн рублей.

"Исторически сложилось, что алтайская недвижимость – одна из самых дешевых в стране. Экономическая ситуация в регионе, финансовое состояние граждан и многие другие факторы определяют цены на жилье, в том числе на загородную недвижимость. Этим летом спрос на дома и коттеджи в Барнауле в сравнении с прошлым летом вырос. Мы активно работаем, много заявок, показов. Но до сделок доходят немногие: у людей не хватает средств. Средняя цена заявки 3-4 млн рублей. Это дома эконом-класса. Очень много кредитов, даже коттеджи в пределах 20 млн барнаульцы все равно берут в ипотеку. Сейчас наиболее популярными направлениями для покупки домов и коттеджей являются поселки Фирсова Слобода, Солнечная поляна, Авиатор", – рассказала Amic.ru Марина Боброва, специалист по недвижимости агентства "Дом".

Таунхаусы

Во II квартале 2019 года таунхаусы на Алтае стоили в среднем 6 млн рублей. За год они "просели" в цене на 21,9%. Самые доступные "квартиры на земле" можно купить в Ростовской области (3,4 млн рублей), Башкортостане (3,7 млн рублей), в Ставропольском крае (3,8 млн рублей). Кусаются цены на таунхаусы в Приморском крае (9,1 млн рублей), в Крыму (9,2 млн рублей) и Московской области (13,1 млн рублей). Средняя цена по России – 6,9 млн рублей.

Дачи

Дачи в Алтайском крае – снова самые дешевые в России. Федеральные аналитики посчитали, что их средняя цена – 357 тысяч рублей (+4,6% за год). На втором месте в рейтинге с большим отрывом располагается Ярославская область (553 тыс. рублей), на третьем – Нижегородская область (602 тыс. рублей). Кстати, в Крыму, замыкающему рейтинг доступности, дача продается в среднем за 2,1 млн рублей – дороже, чем дома на Алтае.

"Спрос на дачи вырос. Но теперь их покупают не пенсионеры для огородничества, а молодежь для отдыха. Лужайки, барбекю, баня. Если "вытягивают" по деньгам, то приобретают домики для круглогодичного проживания, если не получается, то летние варианты", – отмечает Марина Боброва.

Цифра

По данным Avito.ru, в Алтайском крае на продажу выставлено 14 128 объектов загородной недвижимости.

Материалы по теме

 


Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 0
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 0
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 0
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 0
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0
19:57
Барнаульцы устроили пикет против электронных паспортов 0
19:01
Пьяная бийчанка села за руль с младенцем в машине и устроила ДТП 0
17:26
Эксперты: промысловый лес в России может исчезнуть через 10 лет, если объемы пожаров сохранятся 1
16:53
Парк имени Ленина в Барнауле частично очистили от мусора: 27 мешков с 600 кв. метров 1
16:24
Разделение потребительской корзины на мужскую и женскую рассмотрят в Минтруде 3
16:01
Здесь соберется вся семья: как выбрать надежную мебель для обеденной зоны 0
15:55
Огнеупорная крыша на горевшем барнаульском доме должна появиться к 1 октября 4
15:25
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры 21
15:20
Дом в Камне-на-Оби заполонили вызывающие ожоги жуки 2
15:02
В Барнауле переименовали остановку общественного транспорта 0
14:51
Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае 10
14:36
Колбаса и губная помада: названы самые похищаемые в магазинах товары 2
14:13
140 тысяч алтайских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа 10
13:56
"Больничную клоунаду" для детей запустили в Алтайском крае 1
13:36
Малышева пригрозила "божьей карой" мошенникам, обещающим помочь похудеть вместе с ней 6
13:16
Налоговики пытаются обанкротить правообладателя "Гранмулино" 16
13:05
Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке 7
12:47
"Полз на ощупь": сотрудник ФСИН спас младенца при пожаре в Барнауле 11
12:38
Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири: "Еще один признак климатического кризиса" 3
12:32
С грядки – в ленту: дачники Барнаула получили скоростной доступ в сеть 4
12:11
Светофоры на двух перекрестках отключили в Барнауле 0
11:54
Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить 14
11:46
Два человека погибли страшном ДТП в Алтайском крае 8
11:38
Получение автомобильных номеров значительно упростили в России 0
11:21
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 1
11:05
Свет в конце тоннеля: министр Топилин пообещал бороться с бедностью на Алтае 21
10:45
Коктейль Молотова бросили в новосибирский офис "Единой России" 50
10:32
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке 0
10:15
Дугин вошел в пятерку лучших мэров Сибири 16
09:32
Будущие ученые – здесь: АлтГТУ ищет новых "наследников Ползунова" 0
09:30
Эскроу рубль бережет. Как спецсчета сохраняют деньги дольщиков 6
08:45
Экс-главу Барабинска судят за переселение людей в аварийный дом 0
08:30
Цифровое земледелие: Trimble показал на Алтае технологии будущего 0
08:18
От +35°С: аномальная жара в Горном Алтае продлится до 4 августа 0
08:07
"И покинет отчий дом мученик науки": где жить новоиспеченному студенту в Барнауле 7
07:45
"Сгусток солнца, охлажденный временем": почему бриллианты из Якутии так высоко ценятся 3
07:35
Депутаты избрали нового главу Усть-Калманского района 3
07:15
Бизнесменов осудили за загрязнение Бийска опасными отходами 5
07:01
Техника для человека: в Алтайском крае прошла презентация сельскохозяйственных машин 0
06:36
Шестидесятники: проект американского фотографа про советскую молодежь 6
06:06
Сан-Франциско – город в стиле Бийска: как в наукограде развивают бульвары и дворы 10
06:04
Две лоджии, три "плазмы": в Барнауле сдают квартиру за 60 тысяч рублей 6
23:56
"Лобовые решения уже давно использованы": Томенко и Топилин обсудили ускоренное развитие Алтая 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.