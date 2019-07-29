Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, полагающиеся за детей от 1,5 до 3 лет.

Количество получателей все также будет ограничено теми, кто в этом пособии действительно нуждается. Речь идет о семьях, чей доход на душу ниже установленного уровня, вот только саму планку подняли.

Сейчас в число получателей входят семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточного минимума. Одобренные поправки предполагают, что такие выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.