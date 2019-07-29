Сторож детского сада в Челябинске вооружился бензопилой, чтобы отбиться от агрессивного пьяного мужчины, который пытался в выходной день забрать своего ребенка из дошкольного учреждения.
Как сообщает региональное управление Росгвардии, сотрудники ведомства во время патрулирования обнаружили 26-летнего мужчину с рваной раной руки.
Он пояснил, что получил травму от охранника детсада. 59-летнего мужчину задержали. Он признался в содеянном, пояснив, что воспользовался бензопилой в целях самообороны.
По его словам, агрессивный посетитель в выходной день потребовал его вернуть ребенка. На слова о том, что по выходным детей не принимают и не выдают, собеседник ответил мощным ударом по лицу.
Тогда сотрудник детсада не придумал ничего лучше, чем прогнать молодого человека с помощью бензопилы. Его доставили для разбирательства в полицию. Потерпевшего госпитализировали.
Комментарии
"не придумал ничего лучше"
Вы в реальности или в игре?!
Сторожу 59 на работе, а нетрезвому и агрессивному 26 лет!
собеседник ответил мощным ударом по лицу
А сторож 02 звонить не умеет или 102 с сотового. Тогда не его бы доставляли для разбирательства. Хотя и в данном случае разбираться надо и с собеседником тоже, если сторож скажет, что нападавший кричал я убью тебя и сторож, теряя сознание, реально воспринял угрозу, то самооборона получается
Понарастут нарики, ломятся сломя голову, из за них другие ек выполнял свою работу. и защитил ребенка. Его не задерживать надо а к награде представить. Что за страна дибилов.
А сторож 02 звонить не умеет или 102 с сотового.
Ну во-первых, а толку? Как это остановит того недоперепившего? Он даже на бензопилу все равно полез, хоть и скорее всего выключенную, а тут "угроза звонком в полицию".
Во-вторых, этот недо... он что, будет стоять и ждать, пока тот будет дозваниваться и объяснять ситуацию? В реальности звонить в милицию есть возможность либо у стороннего свидетеля, либо у пострадавшего выжившего уже после конфликта.
В-третьих, закрыться в помещении и звонить оттуда тоде не вариант, потому как этот ... наверняка будет выбивать стекло, ломать двери, а возмещение повесят на сторожа.
А сторож 02 звонить не умеет или 102 с сотового.
И сколько времени бы оин ехали? этот дибил бы уже разворотил все и сторожа мог искалечить, либо еще хуже ребенка все же забрать - а сторожу потом сидеть за то, что неусторожил.