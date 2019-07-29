Сторож детского сада в Челябинске вооружился бензопилой, чтобы отбиться от агрессивного пьяного мужчины, который пытался в выходной день забрать своего ребенка из дошкольного учреждения.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, сотрудники ведомства во время патрулирования обнаружили 26-летнего мужчину с рваной раной руки.

Он пояснил, что получил травму от охранника детсада. 59-летнего мужчину задержали. Он признался в содеянном, пояснив, что воспользовался бензопилой в целях самообороны.

По его словам, агрессивный посетитель в выходной день потребовал его вернуть ребенка. На слова о том, что по выходным детей не принимают и не выдают, собеседник ответил мощным ударом по лицу.

Тогда сотрудник детсада не придумал ничего лучше, чем прогнать молодого человека с помощью бензопилы. Его доставили для разбирательства в полицию. Потерпевшего госпитализировали.