Многодетным семьям в Алтайском крае выплатили более 142 миллионов рублей для подготовки детей к школе, сообщает пресс-служба правительства региона. Меру поддержки получили родители и опекуны 26,4 тысячи школьников.
Выплаты продолжаются. В общей сложности средства рассчитаны на 50 тысяч учащихся.
Пособие действует в регионе с 2011 года. Выделяемые из бюджета деньги предусмотрены на приобретение школьной и спортивной формы, а также других товаров, необходимых для ребят.
Для оказания помощи многодетным семьям в подготовке детей к школе в регионе предоставляют единовременную денежную выплату в размере 7500 рублей на каждого первоклассника и ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей на учащихся вторых-одиннадцатых классов.
Право на получение выплат имеет многодетная семья, воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом заявитель должен проживать совместно с детьми на территории Алтайского края по состоянию на 1 сентября.
Ребенок из многодетной семьи должен быть принят на обучение или обучаться в общеобразовательной организации Алтайского края на начало учебного года.
В данном случае исключение составляют лица, имеющие документально подтвержденное место жительства в других регионах РФ. Предоставление денежных выплат носит заявительный характер.
Комментарии
7500 рублей на каждого первоклассника и ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей на учащихся вторых-одиннадцатых классов
Родители по двадцатке, а то и тридцатке, получили, не лишние
26,4 тысячи школьников
В Алтайском крае всего 250 тысяч школьников, получается каждый 10 школьник из многодетной семьи. Так то немало у нас многодетных семей получается, а почему проблема с демографией? Наверное людей многовато умирает?
И тут со своим шершавеньким языком прошёлся.
Но семей многодетных то реально немало получается, не?
Очень даже немало, очень выгодно стало рожать больше 4-х детей, можно не работать, за счет пособий как в Германии жить, пока не подрастут, ну а потом на все воля божья...