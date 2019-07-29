Многодетным семьям в Алтайском крае выплатили более 142 миллионов рублей для подготовки детей к школе, сообщает пресс-служба правительства региона. Меру поддержки получили родители и опекуны 26,4 тысячи школьников.

Выплаты продолжаются. В общей сложности средства рассчитаны на 50 тысяч учащихся.

Пособие действует в регионе с 2011 года. Выделяемые из бюджета деньги предусмотрены на приобретение школьной и спортивной формы, а также других товаров, необходимых для ребят.

Для оказания помощи многодетным семьям в подготовке детей к школе в регионе предоставляют единовременную денежную выплату в размере 7500 рублей на каждого первоклассника и ежегодную денежную выплату в размере 5000 рублей на учащихся вторых-одиннадцатых классов.

Право на получение выплат имеет многодетная семья, воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом заявитель должен проживать совместно с детьми на территории Алтайского края по состоянию на 1 сентября.

Ребенок из многодетной семьи должен быть принят на обучение или обучаться в общеобразовательной организации Алтайского края на начало учебного года.

В данном случае исключение составляют лица, имеющие документально подтвержденное место жительства в других регионах РФ. Предоставление денежных выплат носит заявительный характер.