Долг по зарплате, образовавшийся почти перед восемью десятками работников ООО "Бастион Алтай", погасило руководство предприятия, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что предприятие задолжало 79 сотрудникам более 3 млн рублей по выплате заработной платы с ноября 2018-го по апрель 2019 года.

После этого ведомство направило в адрес руководителя предприятия представление с требованием об устранении нарушений прав работников. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Материалы проверки направлены в СУ СКР по Алтайскому краю для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия по факту выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.