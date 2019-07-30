Долг по зарплате, образовавшийся почти перед восемью десятками работников ООО "Бастион Алтай", погасило руководство предприятия, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что предприятие задолжало 79 сотрудникам более 3 млн рублей по выплате заработной платы с ноября 2018-го по апрель 2019 года.
После этого ведомство направило в адрес руководителя предприятия представление с требованием об устранении нарушений прав работников. Оно рассмотрено и удовлетворено.
Материалы проверки направлены в СУ СКР по Алтайскому краю для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия по факту выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Комментарии
79 человек получили долгожданную зарплату после вмешательства прокуратуры
Хорошая новость, приятно узнавать про такие дела прокуратуры. Я знаю какая в прокуратуре зарплата и приятно, когда видно, что ее отрабатывают
Даже у моего кота язык так не вылизывает.
про кота ++++++
Но новость то хорошая, не?