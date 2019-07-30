Губернатор Амурской области Василий Орлов исключил сигареты из списка продуктов, которые подвезут 80 жителям подтопленного села Угловое (Мазановский район).

Они отказались эвакуироваться и пережидают большую воду на сопке у дороги. В числе прочей необходимой гуманитарной помощи они попросили сладости и сигареты, что чиновник счел "перегибом".

"Сигареты?.. Это кому там? Ну что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай", – возмутился глава региона.

Он напомнил, что есть необходимый минимум продуктов, в который "излишества" вроде сигарет не входят.

"Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", – заявил Орлов.

25 июля власти Амурской области ввели на территории режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. Наводнение подтопило свыше 500 домов и 800 приусадебных участков. С опасной зоны эвакуировали почти 1,3 тысячи человек.