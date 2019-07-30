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"Пусть бросают курить": бедствующим селянам отказали в сигаретах

, ИА "Амител"
Губернатор Амурской области заявил, что табак не входит в необходимый минимум
Паводок в Амурской области / Фото: amurobl.ru

Паводок в Амурской области / Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов исключил сигареты из списка продуктов, которые подвезут 80 жителям подтопленного села Угловое (Мазановский район).

Они отказались эвакуироваться и пережидают большую воду на сопке у дороги. В числе прочей необходимой гуманитарной помощи они попросили сладости и сигареты, что чиновник счел "перегибом".

"Сигареты?.. Это кому там? Ну что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай", – возмутился глава региона.

Он напомнил, что есть необходимый минимум продуктов, в который "излишества" вроде сигарет не входят.

"Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", – заявил Орлов.

25 июля власти Амурской области ввели на территории режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. Наводнение подтопило свыше 500 домов и 800 приусадебных участков. С опасной зоны эвакуировали почти 1,3 тысячи человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2019 08:40
Юрий

Неужели чиновник изрёк хоть что-то малмальски умное...так то да,курить бросайте и будет вам радость!!!!

0  0
30.07.2019 08:50
- гость -

отослать его голожопого туда на месяцок без всего

0  0
30.07.2019 08:56
- гость -


30.07.2019 08:50
- гость -
Как Ваш комментарий связан с сигаретами? Сигареты разве относятся к жизненно-важным товарам?

0  0
30.07.2019 09:03
Медведь-шатун

Сытый гододного не разумеет, Вот истенное лицо слуги народа...Я барин вы быдло, как ч сказал то и полезно....

0  0
30.07.2019 09:07
Жоржик

Абсолютно правильно сказал, поддерживаю. Никотин - наркотик, зачем поддерживать наркозависимых.

0  0
30.07.2019 09:08
гость

Еще алкоголь бы подвозили

Ну логика то есть. Это же как я понял бесплатно? Бесплатно могут и алкоголь и девчонок попросить подвезти. А если они просили за деньги, так почему бы и не подвезти? Но наверное они хотели бесплатно

0  0
30.07.2019 09:11
гость

Если все подвозят бесплатно, то может и был смысл отказаться эвакуироваться

0  0
30.07.2019 09:16
- гость -

09:07
Жоржик

Нормальный, здоровый мужик, никогда не выберет себе ЛГБТшный ник типа - "Жоржик"

0  0
30.07.2019 09:17
жорик

в свое время (90-е) премьер Силаев каждый вечер отчитывался перед страной сколько пачек сигарет было выпущено за день

0  0
30.07.2019 09:21
гость

Нормальный прозападный, толерантный мужик, поддерживающий Навального, свободолюбивых украинцев и прозападную оппозицию, поддерживает ЛГБТ сообщество, ведь это европейские ценности и ЛГБТ-парады проходят на Украине, которая скинула с себя оковы совка. Если проукраинец, то ЛГБТшник, иначе никак

0  0
30.07.2019 09:25
- гость -

Так Жоржик - хохол? А я подозревал!

0  0
30.07.2019 09:25
- гость -


30.07.2019 09:08
гость
Необходимые товары повозятся бесплатно, но есть определенный вес который можно грузить в лодку. Работы предостаточно у тех людей кто занимается доставкой и они не в состоянии и не имеют право заниматься коммерческими услугами.

0  0
30.07.2019 09:27
гость

Не обязательно хохол, можно их поддерживать в борьбе за европейские ценности, тут таких поддерживающих много

0  0
30.07.2019 09:28
- гость -

09:27
гость
Не обязательно хохол,

Значит Жоржик просто ЛГБТшник?

0  0
30.07.2019 09:29
гость

30.07.2019 09:25
- гость -

Если товары подвозят бесплатно, тогда понятно, почему не повезли сигареты, бесплатные сигареты не предусмотрены, как и бесплатный алкоголь

0  0
30.07.2019 09:30
гость

30.07.2019 09:28
- гость -
Значит Жоржик просто ЛГБТшник

Наоборот, он неоднократно какал на проверовпейские ценности, а ЛГБТшник кто их поддерживает

0  0
30.07.2019 09:31
- гость -


30.07.2019 09:03
Медведь-шатун
А причем тут барин и быдло? Разве было отказано в доставке продуктов питания? Когда прилетает вертолет и доставляет груз, то мы радовались продуктам, боеприпасам и про удовольствия никто не вспоминал!

0  0
30.07.2019 09:31
гость

Подвезти сигареты, это тоже проевропейские ценности

0  0
30.07.2019 09:31
- гость -

09:21
гость

Мсье, да у вас хохлянка. Может вас укусил или изнасиловал хохол или Навальный? А может вы вторая половинка Жоржика? Мне кажется, что вы актив, а Жоржик пассив. Вы даже на страницах Амика не расстаётесь. Может в одном офисе работаете?

0  0
30.07.2019 09:31
гость

В Европе и легкие нароктики могли бы подвезти

0  0
30.07.2019 09:33
- гость -

09:30
гость
Наоборот, он неоднократно какал на проверовпейские ценности

Ну как какал, скорее с него валилось из-за недержания прохода.

0  0
30.07.2019 09:34
гость

30.07.2019 09:31
- гость -

Мсье, да у вас либерастия. Может вас укусил или изнасиловал поцреот ? А может вы вторая половинка ЛГБТшника? Мне кажется, что вы пассив Навального, а Навальный ваш актив. Вы вообще нигде не расстаётесь, в одном ЛГБТ сообществе состоите, не?

0  0
30.07.2019 09:35
гость

30.07.2019 09:33
- гость -
Ну как какал, скорее с него валилось из-за недержания прохода

Это не важно, главное на либерастов попадало, ага?

0  0
30.07.2019 09:37
гость

А куда слился человек с ЛГБТшным ником Жоржик? Побежал плакать в туалет?

0  0
30.07.2019 09:37
гость

Побежал какать в туалет

0  0
30.07.2019 09:38
- гость -

09:35
гость
Что не важно? То что у него проход не держит? Интересные вы люди.

0  0
30.07.2019 09:39
гость

30.07.2019 09:38
- гость -
Что не важно? То что у него проход не держит? Интересные вы люди

Важней же, что либерасты в г.не, правда?

0  0
30.07.2019 09:39
месный

30.07.2019 08:56
- гость -

Ну кому как, если человек курит давно, а ещё ему может много лет и тут перестать курить может быть далеко не безопасно для здоровья.

0  0
30.07.2019 09:40
- гость -

09:39
гость
Я не знаю про каких либерастов ты грезишь, но ты знатно подписал Жоржика под недержание прохода))))

0  0
30.07.2019 09:41
гость

30.07.2019 09:39
месный

Ну может. Я думаю сигареты вес не прибавили бы. Возможно по закону не входят в перечень бесплатных товаров жизненной необходимости. Но можно было взять с собой типа от родственников. Проблема ни о чем

0  0
30.07.2019 09:42
гость

30.07.2019 09:40
- гость -

Я не знаю почему тебе нравится недержание прохода Жоржика, но подозреваю что ты и есть тот самый либераст, не?

0  0
30.07.2019 09:44
- гость -

09:42
гость
Жоржик, я так понимаю, что больше ты не будешь подписываться - "жоржик"...после такого то конфуза)))

0  0
30.07.2019 09:46
гость

30.07.2019 09:44
- гость -

Либераст, Жоржик о котором ты грезишь, я думаю прийдет к тебе не раз.

0  0
30.07.2019 09:47
гость

А что там по поводу сигарет?

0  0
30.07.2019 09:48
- гость -

09:46
гость
Выдыхай, Жоржик)

0  0
30.07.2019 09:49
гость

30.07.2019 09:48
- гость -

Вынимай Либераст

0  0
30.07.2019 09:54
- гость -

Ещё один изконткставыдратый испражнился!

0  0
30.07.2019 10:11
гость

Либеральные испражнения

0  0
30.07.2019 10:20
- гость -

https://region70.rts-tender.ru/Trade/ViewTrade?id=995148
А этим что не посоветует бросить?

0  0
30.07.2019 10:35
- гость -

Неплохо Жоржика унизили.

0  0
30.07.2019 10:45
- гость -

а зачем красной армии бесплатно папиросы раздавали? ну 100 грам ладно для храбрости, но табак зачем? пусть бы бросали курить да и всего делов.

0  0
30.07.2019 10:58
- гость -

"Ох махорочка, махорка"
"Давай закурим товарищ по одной"
"Дым сигарет с ментолом"
(песни)

0  0
30.07.2019 11:11
гость

Да и Либерасту вдули неплохо

0  0
30.07.2019 11:16
- гость -

Дурачёк, ты сравниваешь разные вещи.
Те, кому не подвезли сигареты - это безответственные люди, которые решили, что они не будут эвакуироваться. Тем самым подвергнув себя и спасателей опасности. Таких законодательно, в случае ухудшения ситуации не стоит спасать, так как их разжиженный мозг бесполезен для страны.

0  0
30.07.2019 11:31
месный

30.07.2019 11:16
- гость -

А это бедствие внезапно случилось или предупреждало заранее достаточно, чтобы люди успели подобрать место куда эвакуироваться (оно ещё должно быть) и главное средств на это скопить как и запастись тем, что им нужно пока эвакуацию ждать будут?

0  0
30.07.2019 11:33
- гость -

30.07.2019 11:31
месный
Прочти статью. Это люди которые ОТКАЗАЛИСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ. Следовательно все, что с ними дальше происходит, это должно быть их дело и за деньги.

0  0
30.07.2019 11:59
- гость -

А бедный Жоржик и не знает что обсудили его все нутро, работал наверное пока некоторые рассуждали что из него валится. Хотя ник не сменит, вон петух с докучаева в гордость ему, поэтому ваши разминки для них только в честь.

0  0
30.07.2019 12:10
Медведь-шатун

Это ЧС, следовательно, стресс у людей, покурить...пускай мнимо успокоится, перевести дух, собратся с мыслями, а это "чудо" не русское людей не понимает, о здоровье печётса, а человек на крыше сидит у него в голове Бог знает что, как жить.....

0  0
30.07.2019 12:14
Жоржик

Нифига вы тут развели. Мне честно абсолютно на.рать на мнения пендосовских .ополизов и прочей местной либерсни.
А Жоржик в моем детстве был персонаж всех анекдотов, про плохого мальчика, который потом почему-то стал в анекдотах Вовочкой.
Так что выдыхайте, . Можете чередовать это с отсасыванием у своего хозяина.

0  0
30.07.2019 12:28
месный

30.07.2019 11:33
- гость -

Сам почитай, что я написал - а им есть куда эвакуироваться-то?

0  0
30.07.2019 12:33
понаписали

вот такого результата они и добиваются своими "высерами"
передеритесь все - перегрызите глотки
господин сказал - фас

0  0
30.07.2019 12:57
Вовачка

Жоржик, приходи вечером на сеновал, кузнец соскучился.

0  0
30.07.2019 13:01
- гость -

"Нифига вы тут развели."
Типа жоржик выходил, а не анонимировал тут на либерастов
Конечно все поверили!

0  0
30.07.2019 15:57
- гость -

Размотали Жоржика, как будто новость о нем и что из него "валится." Следующего по порядку петуха наверное начнут на прочность пробивать. Пока читал коменты забыл что за новость была...

0  0
30.07.2019 16:07
- гость -

Пока читал коменты забыл что за новость была...
воот.. прям как кое кто при прямой линии- кручу верчу запутать хочу

0  0
30.07.2019 16:31
krash

Вы че так на Жорика то взъелись, в соседней теме увидел пост про размотанного Жорика, начал искать ) ) ) Нашел.

0  0
30.07.2019 16:33
- гость -

Вы че так на Жорика то взъелись

Хотим ему отдаться, со всей либерастической страстью.

0  0
30.07.2019 17:05
- гость -

пф.нужны вы ему были

0  0
30.07.2019 18:59
- гость -

30.07.2019 08:56
- гость -

Ну кому как, если человек курит давно, а ещё ему может много лет и тут перестать курить может быть далеко не безопасно для здоровья.
------
Ты ошибаешься. Даже если человек курит много лет, отказ от курения перенесет только пользу здоровью.

0  0
30.07.2019 19:33
- гость -

Все правильно сказал, надо было еще утопленникам сказать - сигарета? да у меня есть только одна, только мокрая, будите?. Мокрые курите на сопке друг у друга, курильщики х еровы.

0  0
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