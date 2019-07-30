Губернатор Амурской области Василий Орлов исключил сигареты из списка продуктов, которые подвезут 80 жителям подтопленного села Угловое (Мазановский район).
Они отказались эвакуироваться и пережидают большую воду на сопке у дороги. В числе прочей необходимой гуманитарной помощи они попросили сладости и сигареты, что чиновник счел "перегибом".
"Сигареты?.. Это кому там? Ну что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай", – возмутился глава региона.
Он напомнил, что есть необходимый минимум продуктов, в который "излишества" вроде сигарет не входят.
"Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", – заявил Орлов.
25 июля власти Амурской области ввели на территории режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. Наводнение подтопило свыше 500 домов и 800 приусадебных участков. С опасной зоны эвакуировали почти 1,3 тысячи человек.
Комментарии
Неужели чиновник изрёк хоть что-то малмальски умное...так то да,курить бросайте и будет вам радость!!!!
отослать его голожопого туда на месяцок без всего
30.07.2019 08:50
- гость -
Как Ваш комментарий связан с сигаретами? Сигареты разве относятся к жизненно-важным товарам?
Сытый гододного не разумеет, Вот истенное лицо слуги народа...Я барин вы быдло, как ч сказал то и полезно....
Абсолютно правильно сказал, поддерживаю. Никотин - наркотик, зачем поддерживать наркозависимых.
Еще алкоголь бы подвозили
Ну логика то есть. Это же как я понял бесплатно? Бесплатно могут и алкоголь и девчонок попросить подвезти. А если они просили за деньги, так почему бы и не подвезти? Но наверное они хотели бесплатно
Если все подвозят бесплатно, то может и был смысл отказаться эвакуироваться
09:07
Жоржик
Нормальный, здоровый мужик, никогда не выберет себе ЛГБТшный ник типа - "Жоржик"
в свое время (90-е) премьер Силаев каждый вечер отчитывался перед страной сколько пачек сигарет было выпущено за день
Нормальный прозападный, толерантный мужик, поддерживающий Навального, свободолюбивых украинцев и прозападную оппозицию, поддерживает ЛГБТ сообщество, ведь это европейские ценности и ЛГБТ-парады проходят на Украине, которая скинула с себя оковы совка. Если проукраинец, то ЛГБТшник, иначе никак
Так Жоржик - хохол? А я подозревал!
30.07.2019 09:08
гость
Необходимые товары повозятся бесплатно, но есть определенный вес который можно грузить в лодку. Работы предостаточно у тех людей кто занимается доставкой и они не в состоянии и не имеют право заниматься коммерческими услугами.
Не обязательно хохол, можно их поддерживать в борьбе за европейские ценности, тут таких поддерживающих много
09:27
гость
Не обязательно хохол,
Значит Жоржик просто ЛГБТшник?
30.07.2019 09:25
- гость -
Если товары подвозят бесплатно, тогда понятно, почему не повезли сигареты, бесплатные сигареты не предусмотрены, как и бесплатный алкоголь
30.07.2019 09:28
- гость -
Значит Жоржик просто ЛГБТшник
Наоборот, он неоднократно какал на проверовпейские ценности, а ЛГБТшник кто их поддерживает
30.07.2019 09:03
Медведь-шатун
А причем тут барин и быдло? Разве было отказано в доставке продуктов питания? Когда прилетает вертолет и доставляет груз, то мы радовались продуктам, боеприпасам и про удовольствия никто не вспоминал!
Подвезти сигареты, это тоже проевропейские ценности
09:21
гость
Мсье, да у вас хохлянка. Может вас укусил или изнасиловал хохол или Навальный? А может вы вторая половинка Жоржика? Мне кажется, что вы актив, а Жоржик пассив. Вы даже на страницах Амика не расстаётесь. Может в одном офисе работаете?
В Европе и легкие нароктики могли бы подвезти
09:30
гость
Наоборот, он неоднократно какал на проверовпейские ценности
Ну как какал, скорее с него валилось из-за недержания прохода.
30.07.2019 09:31
- гость -
Мсье, да у вас либерастия. Может вас укусил или изнасиловал поцреот ? А может вы вторая половинка ЛГБТшника? Мне кажется, что вы пассив Навального, а Навальный ваш актив. Вы вообще нигде не расстаётесь, в одном ЛГБТ сообществе состоите, не?
30.07.2019 09:33
- гость -
Ну как какал, скорее с него валилось из-за недержания прохода
Это не важно, главное на либерастов попадало, ага?
А куда слился человек с ЛГБТшным ником Жоржик? Побежал плакать в туалет?
Побежал какать в туалет
09:35
гость
Что не важно? То что у него проход не держит? Интересные вы люди.
30.07.2019 09:38
- гость -
Что не важно? То что у него проход не держит? Интересные вы люди
Важней же, что либерасты в г.не, правда?
30.07.2019 08:56
- гость -
Ну кому как, если человек курит давно, а ещё ему может много лет и тут перестать курить может быть далеко не безопасно для здоровья.
09:39
гость
Я не знаю про каких либерастов ты грезишь, но ты знатно подписал Жоржика под недержание прохода))))
30.07.2019 09:39
месный
Ну может. Я думаю сигареты вес не прибавили бы. Возможно по закону не входят в перечень бесплатных товаров жизненной необходимости. Но можно было взять с собой типа от родственников. Проблема ни о чем
30.07.2019 09:40
- гость -
Я не знаю почему тебе нравится недержание прохода Жоржика, но подозреваю что ты и есть тот самый либераст, не?
09:42
гость
Жоржик, я так понимаю, что больше ты не будешь подписываться - "жоржик"...после такого то конфуза)))
30.07.2019 09:44
- гость -
Либераст, Жоржик о котором ты грезишь, я думаю прийдет к тебе не раз.
А что там по поводу сигарет?
09:46
гость
Выдыхай, Жоржик)
30.07.2019 09:48
- гость -
Вынимай Либераст
Ещё один изконткставыдратый испражнился!
Либеральные испражнения
https://region70.rts-tender.ru/Trade/ViewTrade?id=995148
А этим что не посоветует бросить?
Неплохо Жоржика унизили.
а зачем красной армии бесплатно папиросы раздавали? ну 100 грам ладно для храбрости, но табак зачем? пусть бы бросали курить да и всего делов.
"Ох махорочка, махорка"
"Давай закурим товарищ по одной"
"Дым сигарет с ментолом"
(песни)
Да и Либерасту вдули неплохо
Дурачёк, ты сравниваешь разные вещи.
Те, кому не подвезли сигареты - это безответственные люди, которые решили, что они не будут эвакуироваться. Тем самым подвергнув себя и спасателей опасности. Таких законодательно, в случае ухудшения ситуации не стоит спасать, так как их разжиженный мозг бесполезен для страны.
30.07.2019 11:16
- гость -
А это бедствие внезапно случилось или предупреждало заранее достаточно, чтобы люди успели подобрать место куда эвакуироваться (оно ещё должно быть) и главное средств на это скопить как и запастись тем, что им нужно пока эвакуацию ждать будут?
30.07.2019 11:31
месный
Прочти статью. Это люди которые ОТКАЗАЛИСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ. Следовательно все, что с ними дальше происходит, это должно быть их дело и за деньги.
А бедный Жоржик и не знает что обсудили его все нутро, работал наверное пока некоторые рассуждали что из него валится. Хотя ник не сменит, вон петух с докучаева в гордость ему, поэтому ваши разминки для них только в честь.
Это ЧС, следовательно, стресс у людей, покурить...пускай мнимо успокоится, перевести дух, собратся с мыслями, а это "чудо" не русское людей не понимает, о здоровье печётса, а человек на крыше сидит у него в голове Бог знает что, как жить.....
Нифига вы тут развели. Мне честно абсолютно на.рать на мнения пендосовских .ополизов и прочей местной либерсни.
А Жоржик в моем детстве был персонаж всех анекдотов, про плохого мальчика, который потом почему-то стал в анекдотах Вовочкой.
Так что выдыхайте, . Можете чередовать это с отсасыванием у своего хозяина.
30.07.2019 11:33
- гость -
Сам почитай, что я написал - а им есть куда эвакуироваться-то?
вот такого результата они и добиваются своими "высерами"
передеритесь все - перегрызите глотки
господин сказал - фас
Жоржик, приходи вечером на сеновал, кузнец соскучился.
"Нифига вы тут развели."
Типа жоржик выходил, а не анонимировал тут на либерастов
Конечно все поверили!
Размотали Жоржика, как будто новость о нем и что из него "валится." Следующего по порядку петуха наверное начнут на прочность пробивать. Пока читал коменты забыл что за новость была...
Пока читал коменты забыл что за новость была...
воот.. прям как кое кто при прямой линии- кручу верчу запутать хочу
Вы че так на Жорика то взъелись, в соседней теме увидел пост про размотанного Жорика, начал искать ) ) ) Нашел.
Вы че так на Жорика то взъелись
Хотим ему отдаться, со всей либерастической страстью.
пф.нужны вы ему были
30.07.2019 08:56
- гость -
Ну кому как, если человек курит давно, а ещё ему может много лет и тут перестать курить может быть далеко не безопасно для здоровья.
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Ты ошибаешься. Даже если человек курит много лет, отказ от курения перенесет только пользу здоровью.
Все правильно сказал, надо было еще утопленникам сказать - сигарета? да у меня есть только одна, только мокрая, будите?. Мокрые курите на сопке друг у друга, курильщики х еровы.