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Путин поручил ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ

, ИА "Амител"
Президент напомнил главе ведомства про двойные тарифы в Омске
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил обратить особое внимание на тарифы ЖКХ главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, сообщает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что во время "Прямой линии" жители жаловались на необоснованный рост платы за коммунальные услуги.  

Руководитель ФАС отчитался, что по поручению президента в законодательстве закрыты "дырки", через которые регионы повышали тарифы. В частности, теперь запрещено повышать тариф выше, чем установлено правительством, без согласования с антимонопольщиками.

"Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена", – заверил Артемьев.

На это Путин напомнил, что в этом году поступила жалоба из Омска, где плата за коммуналку выросла в два раза.

"Оно было принято еще до выхода Постановления Правительства, оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза", – ответил глава ФАС.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2019 09:33
- гость -

Следить, чтобы тариф регулярно поднимался, холопы должны платить за всё!

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30.07.2019 09:39
- гость -

Когда уже от этого ручного управления рученьки то у Него отсохнут вместе с языком?

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30.07.2019 09:40
krash

Значит ждем рост тарифов? опяяяяяяяяяяяять *рукалицо

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30.07.2019 09:47
- гость -

видок беспомощного пенсионера говорит много а дел мало...

0  0
30.07.2019 09:52
месный

пЫня много чё говорит и всяких заданий даёт и прочих майских и поручений указов. Чё он указал по поводу ЗП медиков и учителей, и чё отчитались по поводу выполнения и как есть теперь на самом деле походу все в курсе

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30.07.2019 10:40
guesto

напомните, по сколько раз в год он об этом говорит?

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30.07.2019 11:34
-гость-

заботливый какой у нас дедушка

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30.07.2019 11:39
- гость -

Несколько лет назад он просил следить ФАС за ценами на бензин. И вот тот же театр, новая сцена.

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30.07.2019 11:45
могиканин

если августейший сказал слово:"тарифы ЖКХ",значит, жди роста этих тарифов,вряд ли их(тарифы) постигнет участь всего на что обращал внимание их незаменийшество(медицина,образование,пенсии...)

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30.07.2019 12:25
- гость -

Не так давно он же поручал проверить налоговое бремя на рассеян, ну ни че осенью квитанции посмотрим на сколько оно "уменьшилось"

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30.07.2019 12:28
- гость -

- Можно сказать о Путине нецензурными словами? -Нет? - Ну тогда я промолчу.

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30.07.2019 13:09
- гость -

Сказал сразу мы не казахи понижать тарифы ЖКХ не будем, только повышать - рост то хотя бы в чем то должен быть. Главное рейтинг не пошатнется...

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30.07.2019 14:10
321ы

"Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена"
-----
И тут проклятые 90-е виноваты. 20 лет руки не доходили поправить.
Вова из года в год "следит" чтобы не повышались "необоснованно" тарифы ЖКХ и цены на топливо.
И они из года в год растут... видимо "обоснованно" растут, чинушам и депутанам регулярно заносят "обоснование".

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30.07.2019 14:54
- гость -

Сам каждый год подписывает повышение тарифов, а делает вид, что это без него.

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