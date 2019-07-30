Президент РФ Владимир Путин поручил обратить особое внимание на тарифы ЖКХ главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, сообщает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что во время "Прямой линии" жители жаловались на необоснованный рост платы за коммунальные услуги.

Руководитель ФАС отчитался, что по поручению президента в законодательстве закрыты "дырки", через которые регионы повышали тарифы. В частности, теперь запрещено повышать тариф выше, чем установлено правительством, без согласования с антимонопольщиками.

"Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена", – заверил Артемьев.

На это Путин напомнил, что в этом году поступила жалоба из Омска, где плата за коммуналку выросла в два раза.

"Оно было принято еще до выхода Постановления Правительства, оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза", – ответил глава ФАС.