Уникальную операцию пациентке с IV стадией рака провели в онкодиспансере на Алтае

В алтайском краевом онкологическом диспансере "Надежда" специалисты провели уникальную операцию пациентке с IV стадией рака, удалив селезенку, а также часть кишечника, печени и диафрагмы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

"Сейчас Мария Ивановна уже готовится к выписке в свое родное село Дубровино Романовского района. Заболела еще год назад: начала непривычно быстро уставать, появилась постоянная слабость, аппетит пропал так, что похудела почти на 30 килограммов. Но больше всего пугала постоянная боль в плече и правом боку", – рассказали в онкодиспансере.

Врачи сразу заподозрили серьезное заболевание и отправили на комплексное обследование, в ходе которого и выяснилось, что у женщины аденокарцинома ободочной кишки IV стадии с синхронными метастазами в печени.

Обычно при таких осложнениях хирургическое лечение проводится в два этапа. "В таких ситуациях ключевую роль играет слаженная работа всей операционной бригады. Многое зависит от команды анестезиологов, которые не только готовят пациента к операции, но и выхаживают его после. Не буду скромничать, каждый из нас выполнил свою работу на высоком уровне", – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения онкодиспансера Константин Мамонтов.

Операция длилась почти восемь часов, больной была удалена опухоль кишечника, левая доля печени и селезенка. Также хирурги провели пластику удаленного участка диафрагмы, куда успела прорасти опухоль. "Мы радикально удалили аденокарциному и все, что было с нею связано", – пояснил Мамонтов.

Следующим этапом пациентке предстоит пройти курсы химиотерапевтического лечения, чтобы "закрепить" результат и предупредить возможный рецидив.

В прошлом году Константин Мамонтов получил награду "Лучший онколог России". Amic.ru опубликовал интервью с хирургом-онкологом, побеседовав о награде, спасенных пациентах и способности чувствовать чужую боль.